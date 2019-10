Amplifon: conti in crescita a doppia cifra nei primi nove mesi del 2019

Amplifon archivia i primi nove mesi del 2019 con ricavi, Ebitda ed Utile netto in crescita a doppia cifra, rispettivamente a +27,2%, +29,3% e a +28,3%. Titolo in salita del 3,11% a 22,52 euro.

Conto economico primi nove mesi del 2019

I ricavi consolidati ammontano a 1.224,7 milioni di euro, in aumento del 27,2% a cambi correnti (+26,1% a cambi costanti) rispetto ai 962,8 milioni dei primi nove mesi dell’esercizio precedente.

Al risultato ha contribuito il +6,2% della crescita organica , il +19,9% delle acquisizioni hanno contribuito per il 19,9% ed il +1,1% l’apprezzamento del dollaro americano verso l’euro.

L’EBITDA su base ricorrente è salito del 29,3% a 194,6 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi del 15,9% (+30 punti base rispetto ai primi nove mesi del 2018). Includendo gli oneri non ricorrenti l’Ebitda sarebbe ammontato a a 176,1 milioni di euro, in aumento del 21,8% con un margine sui ricavi del 14,4%.

L’utile netto su base ricorrente è salito del 28,3% a 79,6 milioni di euro, mentre il risultato netto as reported (che include oneri non ricorrenti per 14 milioni circa) è stato pari a 65,5 milioni di euro, conseguendo una crescita del 13,7%. L’utile netto per azione rettificato (EPS adjusted, rettificato per oneri non ricorrenti e per gli ammortamenti relativi alle acquisizioni) si attesta a 45,0 centesimi di euro in aumento del 35,3% rispetto ai 33,3 centesimi di euro registrati nei primi nove mesi del 2018.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al 30 settembre 2019 il patrimonio netto totale è pari a 636,7 milioni di euro, in aumento rispetto ai 595,9 milioni di euro di fine dicembre 2018.

L’indebitamento finanziario netto è pari a 856,8 milioni di euro, in lieve aumento per la stagionalità del periodo rispetto agli 840,9 milioni di euro di fine dicembre 2018, portando il rapporto di indebitamento finanziario netto/EBITDA da 2,46x al 31 dicembre 2018 a 2,20x al 30 settembre 2019.

Il flusso di cassa operativo prima dei pagamenti delle passività per leasing (59,6 milioni) è pari a 187,0 milioni di euro; dopo i suddetti pagamenti si è attestato a a 127,4 milioni di euro (136,9 milioni di euro su base ricorrente), risultando in aumento rispetto ai 93 milioni di euro del periodo di confronto del 2018.

Infine il free cash flow è positivo per 68,6 milioni di euro, risultando anch’esso in aumento rispetto ai 50,8 milioni dei primi nove mesi del 2018; includendo il cash out non ricorrente il free cash flow ammonta a 78,1 milioni.