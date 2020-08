La forza dell’Euro sul dollaro potrebbe terminare a breve, anzi a brevissimo. Più time frame e diversi segnali potrebbero anticiparne una possibile inversione.

Cominciamo col dire che, nonostante la forza rialzista evidenziata negli ultimi giorni, il trend del cambio euro – dollaro, su un orizzonte temporale più lungo, rimane ribassista, ad oggi non è stata violata alcuna resistenza.

Euro Dollaro, il trend è ribassista

Il grafico sopra esposto (time frame mensile) ci mostra un trend chiaramente ribassista. I prezzi rimango ampiamente sotto la resistenza dinamica.

L’ultima candela potrebbe essere una Evening doji (segnare di inversione ribassista) non ancora confermata dalla candela successiva, quindi non prendiamola troppo in considerazione ma soffermiamoci adesso su un time frame più piccolo.

EUR/USD, segnali di inversione sul grafico giornaliero

Come già detto il grafico EUR/USD di lungo periodo mostra un trend chiaramente ribassista, i prezzi si sono avvicinati alla resistenza dinamica e potrebbero invertire a breve.

Consideriamo adesso un grafico giornaliero e inseriamo un classico indicatore di inversione del trend, un RSI a 14 periodi può andare più che bene.

L’oscillatore del RSI ci dà ben 3 segnali che potrebbero anticipare il cambio di trend rialzista di breve periodo, confermando, al tempo stesso, il trend ribassista di lungo periodo.

In ordine, il Relative Strength Index (RSI) ci dà i seguenti 3 segnali:

Doppio massimo;

Divergenza ribassista (al contrario dei prezzi l’oscillatore segna nuovi minimi);

Rottura al ribasso della banda superiore (70) dopo una fase di ipercomprato.

In conclusione, in entrambi i time frame il grafico ci dice la stessa cosa, il periodo rialzista del cambio euro dollaro, a ben vedere, potrebbe essere soltanto una piccola onda all’interno della marea ribassista degli ultimi anni.

