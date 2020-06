Adobe Inc. non accenna a rallentare la sua corsa, gli analisti non stanno a guardare

Le azioni di Adobe hanno guadagnato + 30,1% negli ultimi sei mesi e ben + 70% negli ulti mi 3 mesi. La forza relativa del titolo, comparato con l’indice S&P500 è impressionante. Il titolo riesce a sovraperformare il suo benchmark ormai da moltissimo tempo.

Gli analisti di Zacks Investment Research, un famoso fornitore di servizi di ricerca di investimento indipendente, hanno di recente presentano i loro migliori risultati di ricerca.

Tra i principali titoli consigliati da Zacks Investment spicca Adobe Inc, società di leader mondiale software di vario tipo.

Ottimismo su Adobe

Zacks Investment Research è ottimista sulla posizione di mercato di Adobe, le loro linee di prodotti risultano molto convincenti.

L’azienda sta beneficiando della forte domanda per i suoi prodotti creativi, soprattutto per quanto riguarda i prodotti di Creative Cloud, Document Cloud e Adobe Experience Cloud, questi prodotti stanno guidando la crescita di Adobe.

Come se non bastasse, sono in aumento anche le entrate derivanti dalla vendita di servizi in abbonamento e dalle app mobili.

infine, fra gli altri fattori favorevoli alla spinta di Adobe troviamo:

la crescita nei mercati emergenti;

la forte domanda di software per la creazione di video online;

il miglioramento delle entrate medie degli utenti .

I prezzi del titolo Adobe, ormai da diversi giorni, continuano a salire e siamo sui massimi storici in area 460. Ci si chiede: dove può ancora arrivare questo titolo?

Fonte: Yahoo finance

