Staar Surgical Company: Azione detenuta da 21 hedge fund mostra nuova forza con un segnale di Analisi Tecnica

Insider Monkey, un blog finanziario che fornisce dati di hedge fund e insider trader,

ha di recente terminato l’elaborazione di 821 documenti 13F: una relazione trimestrale depositata dai gestori di investimenti istituzionali, con controllo di oltre 100 milioni di attività, alla SEC, che elenca tutte le attività azionarie gestite.

Lo studio di Insider Monkey ha messo in luce le posizioni in portafoglio di hedge fund e investitori di spicco dal primo gennaio 2020 al 31 marzo 2020 (primo trimestre dell’anno).

In questo articolo daremo uno sguardo a Staar Surgical Company, uno dei titoli preferiti dai grandi fondi.

Un Titolo Azionario amato dagli hedge fund

La Staar Surgical Company (NASDAQ: STAA) insieme alle sue filiali, progetta, sviluppa, produce, commercializza e vende lenti impiantabili per l’occhio.

Il titolo Staar Surgical Company, nel primo trimestre del 2020, era presente in ben 21 portafogli di hedge fund.

Come se non bastasse, nelle ultime sedute borsistiche il titolo ha dimostrato grande forza.

Nella giornata di venerdì, 19 giugno 2020, i prezzi, come è possibile vedere dal grafico sottostante, hanno formato una Marubozu white seguita da un aumento dei volumi significativo, peraltro superando i massimi storici.

Cosa è una Marubozu white? Si tratta di un segnale rialzista formato da un’unica candela (white) senza le classiche ombre che generalmente si estendono sulla parte superiore o inferiore della stessa.

La marubozu white, accompagnata dall’aumento dei volumi, ci dice che il titolo è ancora in una forte fase rialzista. A quanto pare, il sentiment delle mani forti su questo titolo non è ancora passato di moda.

Fonte: Yahoo finance

Potrebbe anche interessarti:

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale.

Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi.

Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori.

Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.