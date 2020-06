La legenda Jim Simons ha fatto la sua mossa: ecco il titolo che può ancora far guadagnare l’80%

Jim Simons, meglio conosciuto come l’inventore del trading quantitativo, fondatore dell’hedge fund di Renaissance Technologies, colui che ha stabilito il miglior record a Wall Street, con una media del rendimento annuo del 66% per oltre 30 anni, ha messo gli occhi su un nuovo titolo. Si tratta di Adecoagro S.A., un’azienda agroindustriale che si occupa di colture e prodotti agricoli, operazioni lattiero-casearie, zucchero, produzione di etanolo ed energia, e attività di trasformazione del territorio in Sud America.

Analisi Tecnica di Adecoagro

Sul lato tecnico la situazione è la seguente: i prezzi hanno formato un classico pattern di inversione rialzista: un doppio minimo in area 3,50, superando la resistenza a 4,60.

In questo momento è possibile visualizzare, all’interno del pattern, un fisiologico pullback, un piccolo ritracciamento del trend corrente, una “pausa” dell’intensità del trend. I prezzi attuali potrebbero essere un’ottima occasione d’ingresso. Possibile operazione long:

prezzo: 4,60

stop loss: sotto i 3,50

Target: 8,50 (+ 85% dai prezzi correnti)

Rapporto rischio rendimento: 1 a 4.

Il quadro tecnico del titolo è molto interessante, soprattutto se si considera che esso è evoluto in corrispondenza delle analisi fatte dai grandi player della finanza, primo fra tutti la legenda del trading Jim Simons.

Cosa è successo a questo titolo?

La società è stata colpita da pesanti vendite dovute alla crisi del Coronavirus:

la produzione e la distribuzione di cibo sono state colpite dall’isolamento;

le politiche di blocco sociale forzato hanno messo a dura prova la domanda di etanolo da parte del mercato del carburante.

Tuttavia, la nicchia di AGRO è essenziale e si prevede che la società trarrà beneficio rapidamente alla riapertura delle economie.

La domanda è già iniziata a riprendere per l’etanolo.

Simons ha di recente acquistato i titoli di questa società, raccogliendo 415.131 azioni nel primo trimestre, per una partecipazione da 1,9 milioni di dollari.

Lucas Ferreira, che copre questo titolo per JPMorgan, ha affermato che “il peggio sembra alle nostre spalle con una domanda interna di etanolo sorprendente per il lato positivo e la graduale riapertura per dare un ulteriore impulso ai volumi”.

Fonte: Yahoo finance

