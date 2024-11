Bonus bollette 2025. Chi avrà questo ISEE risparmierà su luce e gas

Che ISEE servirà per avere il bonus bollette anche nel 2025?

Diciamo subito che la soglia ISEE entro la quale si ha diritto al bonus viene rivista ogni tre anni. Tale scadenza è prevista da uno specifico decreto.

Il Bonus Bollette o bonus sociale è una misura confermata dal governo italiano anche per il prossimo anno. L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico o fisico nel pagamento delle utenze domestiche di luce, gas e acqua. Questa agevolazione mira dunque a ridurre l’impatto delle spese energetiche sui bilanci familiari, offrendo sconti direttamente in bolletta.

Vediamo che ISEE servirà il prossimo anno per avere lo sconto direttamente in bolletta.

Il bonus bollette. Le regole a oggi

Il Bonus Bollette si suddivide in:

Bonus Elettrico per Disagio Economico: sconto sulla bolletta dell’ energia elettrica per le famiglie con ISEE entro le soglie indicate.

per Disagio Economico: sconto sulla bolletta dell’ per le famiglie con ISEE entro le soglie indicate. Bonus Gas : riduzione sulla bolletta del gas naturale, con importi variabili in base al numero di componenti del nucleo familiare e alla zona climatica di residenza.

: riduzione sulla bolletta del gas naturale, con importi variabili in base al numero di componenti del nucleo familiare e alla zona climatica di residenza. Bonus Idrico : sconto sulla bolletta dell’acqua, che garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua all’anno per ogni componente del nucleo familiare.

: sconto sulla bolletta dell’acqua, che garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua all’anno per ogni componente del nucleo familiare. Bonus Elettrico per Disagio Fisico: destinato a chi utilizza apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita, indipendentemente dall’ISEE.

I bonus sociali a oggi sono riconosciuti ai nuclei familiari con un ISEE entro una certa soglia.

In particolare, l’ISEE non deve essere superiore a:

9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico;

per famiglie con massimo 3 figli a carico; 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

Attenzione, la bolletta oggetto di bonus deve essere intestata a uno dei componenti del nucleo familiare ISEE. Dunque a uno dei soggetti indicati nella DSU.

Bonus bollette. Come averli?

Per i bonus subordinati all’ISEE, il primo passaggio per avere lo sconto è quello di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un’attestazione ISEE sottosoglia.

Sul sito ARERA sul bonus bollette è specificato che:

Se il valore dell’ISEE è sotto la soglia prevista dalla normativa e le forniture del nucleo familiare hanno i requisiti di ammissibilità che vengono verificati dal SII (Sistema Informativo Integrato – la banca dati che contiene le informazioni relative alle forniture elettriche e gas e i dati dei clienti a cui è intestato il contratto di fornitura, quali il codice fiscale) o dal Gestore idrico, il bonus viene riconosciuto per 12 mesi.

Ogni anno il nucleo familiare dovrà presentare una nuova DSU per ottenere nuovamente il bonus per i successivi 12 mesi.

Bonus bollette 2025. Chi avrà questo ISEE risparmierà su luce e gas

L’ISEE richiesto per avere il bonus bollette varia con la frequenza stabilità dal decreto del Ministro della Sviluppo economico del 29 dicembre 2016.

Infatti, sulla base di tale decreto, ARERA con specifica delibera aggiorna il limite ISEE ogni tre anni. Ciò avviene sulla base del valor medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento (dati ISTAT).

L’ultimo aggiornamento risale a gennaio 2023. Si veda la DELIBERAZIONE 24 GENNAIO 2023 13/2023/R/COM. Dunque, il prossimo aggiornamento dovrebbe arrivare solo nel 2026.

Cosicchè, i bonus bollette 2025 saranno riconosciuti con un ISEE non superiore a: 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico; 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico. A oggi nella Manovra 2025 non sono previste misure in deroga volte ad innalzare la soglia ISEE, così come è avvenuto durante la pandemia.

Riassumendo…