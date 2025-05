Numero sbagliato, ecco la truffa che svuota il conto

Una chiamata apparentemente innocua, un messaggio su WhatsApp o SMS in cui qualcuno chiede scusa per aver contattato il numero sbagliato. Così ha inizio una delle truffe più insidiose e pericolose del momento: la cosiddetta “truffa del numero sbagliato”, già segnalata dall’FBI negli Stati Uniti e ora in rapida diffusione anche in Europa. Non si tratta più di frodi grossolane o facilmente riconoscibili: questi truffatori agiscono con abilità psicologica, pazienza e strategie di manipolazione che possono portare allo svuotamento totale del conto corrente della vittima.

Come funziona la truffa del numero sbagliato

Il primo contatto avviene quasi sempre con un messaggio apparentemente innocuo.

Qualcuno scrive: “Mi scusi, ho sbagliato numero”. A quel punto, la vittima – ignara – può rispondere in modo cortese, dando inizio a un’interazione. Il truffatore, con un tono amichevole, porta avanti la conversazione con piccoli messaggi quotidiani, curiosità, domande, fino a instaurare un rapporto di fiducia. È una tecnica nota come ingegneria sociale, studiata per indurre chi sta dall’altra parte a sentirsi coinvolto e a fidarsi.

Nel corso dei giorni, l’interlocutore misterioso si finge spesso un investitore o un consulente finanziario con “ottimi contatti in borsa” o nel mondo delle criptovalute. A questo punto propone alla vittima una “occasione irripetibile” per guadagnare facilmente. Viene indicato un link a una finta piattaforma d’investimento, molto ben realizzata, oppure si propone di gestire direttamente un versamento iniziale. Chi accetta, nel giro di poco tempo, può perdere centinaia o migliaia di euro.

I rischi reali: conti svuotati e identità rubate

Questa truffa non è solo psicologica. Spesso, dietro la finta conversazione si nascondono vere e proprie organizzazioni criminali internazionali, con competenze tecniche sofisticate.

Una volta che la vittima accetta di registrarsi sulla piattaforma proposta, le viene chiesto di inserire dati personali, coordinate bancarie e documenti d’identità. I pericoli sono molteplici:

Svuotamento del conto corrente: tramite accessi non autorizzati o trasferimenti automatici, i fondi vengono prelevati in pochi minuti.

Furto d’identità: i dati forniti possono essere rivenduti sul dark web o usati per attivare carte di credito e prestiti a nome della vittima.

Contatti ricattatori: dopo aver ottenuto le informazioni, i truffatori possono minacciare la vittima per estorcere altri soldi.

Il caso più tipico riguarda persone sole, anziani, ma anche giovani adulti, attratti dalla gentilezza e dalla promessa di facili guadagni. Il vero dramma si consuma quando la vittima si accorge della truffa troppo tardi, senza possibilità di recupero.

Come difendersi dalla truffa del numero sbagliato

Il modo migliore per difendersi è interrompere subito qualsiasi conversazione con numeri sconosciuti che iniziano con la scusa del “numero sbagliato”. Anche se sembrano cortesi, non bisogna rispondere o mantenere il dialogo. Ogni risposta fornisce un segnale di interesse e alimenta il tentativo di manipolazione. Altri consigli utili includono:

Non cliccare su link ricevuti da sconosciuti, anche se sembrano affidabili o ben strutturati.

Non fornire mai dati bancari, documenti, codici OTP o credenziali di accesso, nemmeno per “verifiche” apparentemente innocue.

Segnalare immediatamente l’accaduto alla propria banca in caso di sospetto furto e contattare le forze dell’ordine.

Bloccare e segnalare il numero su WhatsApp, Telegram, SMS e tramite le app di gestione delle chiamate.

Anche l’uso di app antivirus aggiornate può aiutare a rilevare eventuali software malevoli, nel caso si siano scaricati file allegati. Infine, è fondamentale informare familiari e amici, soprattutto le persone più vulnerabili, su questo tipo di truffa, che si basa interamente sulla manipolazione psicologica e sulla pazienza criminale di chi la orchestra.

I punti più importanti.