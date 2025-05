I migliori stabilimenti balneari d’Italia 2025: dove conviene di più

Il Gran Galà dei Beach Club d’Italia 2025, tenutosi all’Excelsior Gallia Hotel di Milano, ha celebrato le eccellenze del turismo italiano con questi stabilimenti balneari, assegnando loro il titolo di Best Beach Club Italia 2025 ex aequo ad Alpemare di Forte dei Marmi e al Lido Villeggiatura del Belmond Villa Sant’Andrea di Taormina. La guida ha inoltre attribuito il massimo rating di tre ombrelloni gold ad altri undici stabilimenti.

Prezzi degli stabilimenti premiati

È tempo d’estate, noi andiamo al mare, voi che fate? No, non è Gazzè, ma la tendenza che sta per tornare,, ecco gli altri stabilimenti balneari premiati.

Eco del Mare (Lerici)

Langosteria Bagni Fiore (Paraggi)

Purobeach Portopiccolo (Sistiana)

Bagno Piero (Forte dei Marmi)

Twiga (Marina di Pietrasanta)

Phi Beach (Baja Sardinia)

Nikki Beach (Arzachena)

Romazzino Beach (Belmond Hotel, Sardegna)

La Scogliera (Positano)

Nuova Spiaggia Paradiso (Letojanni)

Tao Beach (Taormina)

Questi stabilimenti si sono distinti per l’eccellenza nei servizi, l’attenzione al design e l’offerta gastronomica di alto livello.

I prezzi per una giornata in questi stabilimenti variano notevolmente in base alla località, alla stagione e ai servizi offerti. Ecco una panoramica delle tariffe:

Eco del Mare (Lerici): Prezzi non disponibili online; è consigliabile contattare direttamente la struttura per informazioni aggiornate.

Langosteria Bagni Fiore (Paraggi): Tariffe giornaliere fino a €120 per un ombrellone con due lettini, a seconda della fila e della stagione.

Purobeach Portopiccolo (Sistiana): Prezzi non specificati online; si consiglia di contattare direttamente lo stabilimento per dettagli sulle tariffe.

Bagno Piero (Forte dei Marmi): Circa €80 al giorno per due lettini e un ombrellone.

Twiga (Marina di Pietrasanta): Tariffe giornaliere a partire da €400-500 per una postazione con ombrellone e lettini.

Phi Beach (Baja Sardinia): Ingresso serale a €25 con una consumazione inclusa; informazioni sulle tariffe diurne non disponibili online.

Nikki Beach (Arzachena): Prezzi non specificati online; si consiglia di contattare direttamente lo stabilimento per dettagli sulle tariffe.

Romazzino Beach (Belmond Hotel, Sardegna): Prezzi non disponibili online; è consigliabile contattare direttamente la struttura per informazioni aggiornate.

La Scogliera (Positano): Tariffe giornaliere per due persone: Formula Dreamy: €800; Formula Imperial: €1.000; Formula Elite: €1.300. Include ombrellone, lettini, asciugamani, aperitivo, primo piatto e bottiglia di vino o champagne.

Nuova Spiaggia Paradiso (Letojanni): Circa €87,50 per due ombrelloni e quattro lettini al giorno.

Tao Beach (Taormina): Tariffe giornaliere per due lettini e un ombrellone: Prima fila: €120-150; Seconda fila: €100-120; Terza fila: €80-100. Area VIP con cabana: €385-400 al giorno.

Stabilimenti balneari, dove si risparmia di più

Tra gli stabilimenti premiati, Nuova Spiaggia Paradiso a Letojanni offre le tariffe più accessibili, con circa €87,50 per due ombrelloni e quattro lettini al giorno. Anche Bagno Piero a Forte dei Marmi presenta prezzi relativamente contenuti, con circa €80 al giorno per due lettini e un ombrellone. Al contrario, La Scogliera a Positano e Twiga a Marina di Pietrasanta si collocano nella fascia più alta, con tariffe giornaliere che possono superare i €1.000.

La guida ai migliori beach club d’Italia 2025 evidenzia l’eccellenza e la varietà dell’offerta balneare italiana, premiando strutture che si distinguono per qualità dei servizi, location e attenzione al cliente.

La scelta dello stabilimento ideale dipenderà dalle preferenze personali e dal budget a disposizione, con opzioni che spaziano dal lusso esclusivo a soluzioni più accessibili senza rinunciare alla qualità.

In sintesi.