Bonus donne. Quali requisiti servono per essere assunte?

Il nuovo Bonus donne è un incentivo pensato per aumentare l’occupazione femminile stabile e ridurre il divario di genere nei luoghi di lavoro.

Introdotto dall’articolo 23 del Decreto Coesione (D.L. 60/2024, convertito nella legge 95/2024) e messo a punto dal decreto attuativo pubblicato il 9 maggio 2025, lo sgravio prevede l’esonero del 100 % dei contributi INPS a carico dell’impresa – fino a 650 euro al mese per ogni lavoratrice assunta a tempo indeterminato – per contratti firmati tra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Le istruzioni operative definitive sono arrivate con la circolare INPS n. 91 del 12 maggio 2025, che spiega, voce per voce, chi può ottenere il beneficio, per quanto tempo e con quali condizioni.

Il Bonus donne è, in pratica, uno “sconto” sui contributi previdenziali che l’azienda dovrebbe versare all’INPS per la lavoratrice appena stabilizzata.

Lo sconto vale fino a 650 euro al mese e non tocca i premi INAIL né i contributi a carico della dipendente.

Possono richiederlo tutti i datori di lavoro privati, senza vincoli di settore o dimensione, esclusi i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.

La durata dell’agevolazione dipende dalla situazione occupazionale della donna:

Lo sgravio è ammesso solo se il contratto è a tempo indeterminato (prima assunzione o trasformazione da tempo determinato) e se produce un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

L’INPS controlla di non sforare il budget stanziato dal Programma “Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027” e, una volta raggiunto il tetto di spesa, blocca nuove richieste.

L’impresa deve usare il Portale delle Agevolazioni INPS. Per le assunzioni nelle regioni ZES la domanda va presentata prima della firma del contratto.

La circolare INPS n. 91/2025 entra nel dettaglio e chiarisce tre grandi capitoli: quali lavoratrici sono ammesse, quali imprese possono usufruire dell’esonero e quali condizioni devono restare valide per tutta la durata dello sgravio.

La circolare è stata resa disponibile dopo la pubblicazione del decreto attuativo sul bonus donne.

Secondo la circolare, la donna da assumere deve rientrare in almeno una delle seguenti categorie:

Non ci sono limiti di età né di reddito personale, e l’incentivo vale anche se la stessa lavoratrice ha beneficiato, in passato, di contratti agevolati presso altri datori, purché sia scaduto il periodo di fruizione.

Possono chiedere il Bonus donne tutti i datori di lavoro privati – anche aziende agricole, cooperative e studi professionali – a patto di:

Lo sgravio:

Dal 16 maggio 2025 il modulo per richiedere online l’attivazione dello sgravio è disponibile sul sito INPS.

L’azienda inserisce i dati anagrafici della lavoratrice, la retribuzione mensile e una dichiarazione di responsabilità sull’assenza di cumuli con altri esoneri.

Come da circolare INPS n°91/2025 sul bonus donne:

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili. Una volta ottenuta l’autorizzazione, lo sgravio viene conguagliato mese per mese nei normali adempimenti contributivi. In caso di contratto part-time, assunzione o cessazione nel corso del mese, il tetto di 650 euro va proporzionato alle ore effettivamente lavorate.