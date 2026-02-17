Rottamazione quater: 11ª rata in scadenza con bollettino “fantasma: chi e come deve recuperarlo

Il 28 febbraio 2026 è in scadenza l’11 rata della rottamazione quater. La stessa scadenza è per la 10° rata per coloro che hanno beneficiato della proroga trimestrale, ossia i c.d. alluvionati. C’è poi la terza per i riammessi.

Per coloro che avevano aderiti alla quarta edizione della sanatoria, ricordiamo, i bollettini di pagamento sono arrivati insieme alla comunicazione di accoglimento dell’istanza. Tuttavia, sono arrivati solo i primi 10 bollettini.

Questo significa che ora, per pagare l’11° rata occorre procedere a scaricare il relativo bollettino di pagamento. Il problema non si pone per color che hanno il pagamento sul conto corrente avendo attivato la domiciliazione.

Rottamazione quater: la rata del 28 febbraio passa al 9 marzo

Prima di spiegare come scaricare l’11° bollettino è opportuno ricordare che in sede di domanda, il contribuente poteva scegliere di pagare in unica soluzione o in un massimo di 20 rate (ovvero 10 rate per i riammessi).

La rata in scadenza il 28 febbraio 2026 in realtà slitta al 2 marzo in quanto il 28 febbraio è sabato. Ma anche chi non riesce a pagare in tutto o in parte la rata entro il 2 marzo non deve temere. Infatti, si applicano i c.d. 5 giorni di tolleranza. Pertanto, chance di pagare entro il 7 marzo. Ma essendo anch’esso sabato, questa rata della rottamazione quater si passa al 9 marzo. Solo non pagando (in tutto o in parte) entro il 9 marzo, si decade dalla sanatoria.

Detto ciò, come scaricare l’11° bollettino della rottamazione quater?

Dove trovare l’11° bollettino

Il servizio per ottenere i bollettini relativi alle rate successive alla decima è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e prevede due modalità operative.

La prima è l’accesso all’area riservata. Tramite identità digitale – SPID, CIE o CNS – è possibile entrare nella propria posizione personale e scaricare direttamente i modelli di pagamento. I professionisti delegati possono utilizzare anche le credenziali Entratel. Questa soluzione consente di ottenere in pochi minuti i bollettini necessari per rispettare le scadenze previste dalla rottamazione quater.

In alternativa, è disponibile un canale pubblico, che non richiede autenticazione. Attraverso un apposito modulo online, sempre sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione, si può richiedere la copia della comunicazione delle somme dovute con i relativi bollettini. La documentazione viene inviata via e-mail, previa verifica dell’identità del richiedente mediante allegazione dei documenti necessari. Questa modalità consente di evitare file agli sportelli e di gestire tutto in forma digitale.

Rottamazione quater: chi può ottenere i nuovi bollettini e chi è escluso

I bollettini dall’undicesima rata in poi sono predisposti esclusivamente per i piani di pagamento che superano le dieci scadenze e risultano regolari fino alla rata precedente. La regolarità nei versamenti rappresenta, infatti, un requisito fondamentale per mantenere i benefici della rottamazione quater.

Non rientrano tra i destinatari dei nuovi modelli coloro che hanno già ricevuto l’intera serie di bollettini tramite il servizio “ContiTu”. In quel caso, la documentazione comprende tutte le rate previste dal piano e non è necessario scaricare ulteriori modelli.

Sono esclusi anche i contribuenti riammessi dopo la decadenza, poiché per loro il numero massimo di rate era fissato a 10. Tuttavia, anche questi soggetti possono utilizzare il servizio online per recuperare eventuali bollettini smarriti.

La corretta gestione delle scadenze è quindi essenziale per non compromettere i vantaggi previsti dalla rottamazione quater, che consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione senza sanzioni e interessi di mora. Conoscere i termini, le regole di tolleranza e le modalità di accesso ai bollettini permette di evitare errori che potrebbero costare la perdita dell’agevolazione.

Riassumendo