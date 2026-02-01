Rottamazione quinquies con rinuncia al ricorso: la convenienza sta nella certezza, non nella causa

La Legge di Bilancio 2026, come noto, ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione quinquies). Tra i vari chiarimenti ufficiali, uno dei più rilevanti riguarda la possibilità di includere nella procedura anche cartelle di pagamento oggetto di giudizio. Ossia quelle su cui il contribuente ha già presentato ricorso dianzi all’autorità giudiziaria. L’Agenzia Entrate Riscossione fornisce indicazioni precise su questo punto e consente di comprendere meglio come gestire i rapporti tra contenzioso e sanatoria fiscale.

Contenzioso pendente e rottamazione quinquies

Uno dei dubbi più frequenti riguarda la presenza di cause aperte davanti ai giudici tributari o ordinari.

La normativa (quindi, la stessa Legge Bilancio 2026) chiarisce che le cartelle interessate da un ricorso possono essere inserite nella domanda di adesione alla rottamazione quinquies. Questa possibilità rappresenta un’importante apertura per chi si trova coinvolto in una lite con l’ente e desidera chiudere la propria posizione debitoria in modo agevolato.

La scelta di accedere alla misura, però, comporta una conseguenza ben precisa: la rinuncia al contenzioso in corso, in sede di domanda. L’adesione alla rottamazione quinquies non è, quindi, compatibile con la prosecuzione della causa. Il legislatore ha previsto che la definizione agevolata funzioni come uno strumento di chiusura definitiva dei rapporti, evitando il protrarsi di procedimenti giudiziari lunghi e costosi sia per l’amministrazione sia per il debitore.

La rinuncia alla lite come passaggio obbligato

Come chiarito anche nelle FAQ sulla rottamazione quinquies, nella domanda di adesione deve essere indicata in modo esplicito la volontà di abbandonare ogni ricorso collegato alle cartelle inserite.

Questo passaggio ha valore formale e sostanziale, perché segna la fine del confronto in sede giudiziaria.

Dal punto di vista pratico, la rinuncia consente di evitare l’incertezza dell’esito del processo e di bloccare il rischio di ulteriori oneri. In cambio, il contribuente ottiene l’accesso ai benefici previsti dalla rottamazione quinquies, che permettono di estinguere il debito pagando solo le somme principali, senza sanzioni e interessi aggiuntivi. Si tratta, dunque, di una valutazione di convenienza che deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto dell’importo in discussione e dello stato della causa.

Effetti immediati sulla posizione debitoria

Una volta presentata la domanda di adesione con la rinuncia al contenzioso, la posizione del debitore entra in una fase di sospensione. Le azioni esecutive collegate ai carichi definibili non vengono portate avanti e non ne vengono avviate di nuove. Questo effetto produce un alleggerimento immediato della pressione fiscale e amministrativa.

La definizione agevolata diventa così uno strumento di normalizzazione del rapporto con l’erario. Anche nei casi in cui il giudizio fosse in una fase avanzata, la scelta della rottamazione quinquies consente di chiudere il passato e programmare il futuro con maggiore certezza. È importante ricordare che la rinuncia riguarda solo le cartelle inserite nella domanda e non eventuali altre controversie estranee alla procedura.

Quando conviene scegliere la rottamazione quinquies

La decisione di rinunciare a un contenzioso non è mai automatica.

Occorre valutare il valore della pretesa fiscale, le probabilità di successo in giudizio e i tempi stimati per una sentenza definitiva. In molti casi, soprattutto quando le somme contestate non sono elevate o quando il processo si preannuncia lungo, l’adesione alla rottamazione quinquies può risultare una soluzione equilibrata.

La misura offre una via d’uscita chiara e regolata, riducendo l’esposizione complessiva e permettendo di pianificare i pagamenti secondo le modalità previste dalla legge. La FAQ dell’Agenzia Entrate Riscossione chiarisce in modo netto che la presenza di una lite non rappresenta un ostacolo, ma una scelta consapevole da accompagnare alla rinuncia formale al giudizio. In questo senso, la rottamazione quinquies si conferma come uno strumento di pacificazione fiscale, pensato per favorire la chiusura definitiva dei debiti e dei conflitti ancora aperti.

Riassumendo