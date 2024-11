Pensioni dicembre 2024: c’è il bonus di 154 euro (non per tutti)

Nel mese di dicembre 2024, oltre 400.000 pensionati italiani a basso reddito riceveranno un sostegno economico aggiuntivo, noto come “bonus 154 euro pensione”. Questo contributo, introdotto dalla legge Finanziaria 2001 (articolo 70, comma 7, della legge n. 388/2000), rappresenta un aiuto significativo per chi vive con risorse limitate.

Vediamo in dettaglio chi può beneficiarne, i requisiti richiesti e le modalità di erogazione.

A chi spetta il bonus 154 euro sulla pensione

Il bonus di 154,94 euro sarà accreditato automaticamente insieme alla rata di pensione di dicembre 2024. L’importo non è soggetto a tassazione e viene calcolato provvisoriamente sulla base della pensione corrente e dell’ultimo reddito registrato dall’INPS, purché non anteriore al 2020.

Questo sistema di erogazione garantisce che il contributo arrivi senza la necessità di ulteriori richieste da parte dei pensionati.

Il bonus è riservato ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici erogati dall’INPS, compresi:

Pensionati con trattamento diretto (compresi quelli di invalidità);

Beneficiari di pensioni indirette;

Lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato;

Lavoratori autonomi;

Iscritti alle casse professionali.

Questo significa che una vasta gamma di pensionati, anche appartenenti a categorie diverse, può accedere al bonus, purché soddisfi i criteri economici previsti.

I requisiti economici per il bonus 154 euro

Per ricevere il bonus di 154,94 euro, è necessario rispettare i due requisiti fondamentali relativi al reddito e all’importo della pensione.

Requisito 1: importo della Pensione

L’importo della pensione annuale non deve superare il trattamento minimo stabilito dall’INPS, pari a 7.781,93 euro per il 2024. A questo valore si aggiunge il bonus stesso, innalzando il limite a 7.936,87 euro . Pertanto:

Chi percepisce una pensione fino a 7.781,93 euro riceverà il bonus completo di 154,94 euro.

Chi percepisce una pensione tra 7.781,93 euro e 7.936,87 euro riceverà un importo pari alla differenza tra quest’ultimo valore e l’importo effettivo della pensione.

Requisito 2: reddito complessivo

Il reddito complessivo, comprensivo del trattamento pensionistico e soggetto a IRPEF, non deve superare 11.672,9 euro annui per il 2024.

Come viene erogato il beneficio

Tuttavia, in caso di pensionati coniugati, si considera anche il reddito del coniuge. In questo caso, il limite massimo di reddito familiare complessivo è pari a 23.345,79 euro annui. È importante sottolineare che, in caso di separazione legale ed effettiva, il reddito del coniuge non viene incluso nel calcolo.

Il bonus 154 euro sarà versato direttamente con la rata di pensione di dicembre 2024. Nella documentazione ufficiale, sarà indicato con la dicitura: “Importo Aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000 n. 388) – Credito Anno 2024” . Questo dettaglio permette ai pensionati di identificare chiaramente l’accredito.

Per chi non percepisce la pensione direttamente dall’INPS, ma tramite casse professionali, il pagamento del bonus sarà effettuato dall’ente di appartenenza. La distribuzione è gestita attraverso il Casellario centrale dei pensionati, che identifica l’organismo competente per ogni beneficiario.

L’obiettivo del bonus 154 euro pensione

Questo contributo economico mira a sostenere concretamente i pensionati con redditi limitati, soprattutto in un periodo critico come il mese di dicembre, quando le spese familiari tendono ad aumentare. Si tratta di un aiuto importante, che punta a ridurre le difficoltà economiche per una fascia vulnerabile della popolazione.

Il meccanismo automatico di erogazione del bonus 154 euro riduce le barriere burocratiche, rendendo il bonus accessibile senza complicazioni. Tuttavia, resta fondamentale il rispetto dei requisiti di reddito e importo pensionistico, che garantiscono che il beneficio sia destinato esclusivamente a chi ne ha effettivamente bisogno.

Riassumendo