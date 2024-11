Verso le pensioni dicembre 2024, tutte le date di pagamento della tredicesima

A dicembre, mese delle festività natalizie, le pensioni assumono un’importanza particolare per i pensionati italiani, non solo per il consueto assegno mensile, ma anche per l’aggiunta della tredicesima mensilità. Questo beneficio rappresenta un momento atteso per molti pensionati, poiché contribuisce a dare un po’ di sollievo economico in vista delle spese di fine anno, dalle decorazioni natalizie ai regali, passando per pranzi e cene in famiglia. Ma come funziona esattamente l’erogazione delle pensioni di dicembre 2024 e quando sarà disponibile la tanto attesa tredicesima?

La tredicesima mensilità, ricordiamo, è un supplemento che viene erogato una volta l’anno ai pensionati, in coincidenza con il mese di dicembre.

Quando arriva l’accredito pensioni di dicembre 2024

Si tratta di un importo aggiuntivo calcolato in base alla pensione mensile e che rappresenta un sostegno economico per affrontare i costi extra del periodo natalizio.

Quasi archiviato il pagamento pensioni novembre 2024, l’accredito della pensione per il mese di dicembre è previsto per il giorno 2 dicembre 2024, poiché il primo del mese cade di domenica. Questo vale sia per l’assegno ordinario che per la tredicesima mensilità, che sarà erogata simultaneamente a tutti i pensionati che ricevono il proprio assegno tramite accredito su conto corrente bancaria o postale.

Per chi riceve la pensione tramite accredito, quindi, la data da segnare sul calendario è lunedì 2 dicembre 2024. In questo giorno, i pensionati che possiedono un conto con accredito pensione su IBAN potranno verificare l’importo disponibile, che includerà sia la mensilità di dicembre che la tredicesima.

Il calendario per ritirare la pensione in contanti

Per i pensionati che invece ritirano la pensione in contanti presso gli uffici postali, è necessario, come consueto, seguere un ordine alfabetico basato sul cognome. Questa distribuzione graduale mira a evitare assembramenti ea gestire in modo ordinato il flusso di persone agli sportelli postali.

Le date per il ritiro in contanti presso gli uffici postali sono le seguenti:

Lunedì 2 dicembre 2024 : pensionati con cognome che inizia con le lettere A – C

Martedì 3 dicembre 2024 : pensionati con cognome che inizia con le lettere D – K

Mercoledì 4 dicembre 2024 : pensionati con cognome che inizia con le lettere L – P

Giovedì 5 dicembre 2024 : pensionati con cognome che inizia con le lettere Q – Z

Questa suddivisione permette di distribuire i pagamenti in contanti su più giorni, facilitando le operazioni e minimizzando i tempi di attesa per chi ritira fisicamente la pensione.

Pensioni dicembre 2024: come verificare l’importo e la tredicesima

L’importo ritirato sarà comprensivo, quindi, anche della tredicesima mensilità. Ad ogni modo, la turnazione per ritirare pensioni in contanti è una raccomandazione e non un obbligo. Quindi, chi non può nel proprio giorno, può andare anche in altro giorno.

I pensionati possono verificare il proprio cedolino pensione di dicembre 2024, che includerà anche l’importo della tredicesima, attraverso diversi canali. Tra i più comuni ci sono:

Portale dell’INPS: accedendo al sito ufficiale dell’INPS ed entrando nella propria area riservata tramite SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), è possibile visualizzare il dettaglio della pensione di dicembre e della tredicesima mensilità .

Poste Italiane: per chi ha l’accredito su conto BancoPosta, è possibile consultare l’importo direttamente dall’app BancoPosta o accedendo all’home banking di Poste Italiane.

L’impatto della tredicesima sul bilancio familiare

La tredicesima pagata sulle pensioni dicembre 2024 rappresenta un sollievo per molti pensionati che contano su questo supporto per sostenere le spese di fine anno.

Dal punto di vista economico, infatti, dicembre è tradizionalmente un mese impegnativo per i bilanci familiari, con regali, cene e altre spese extra legate alle festività. Anche coloro che non festeggiano il Natale o non seguono tradizioni particolari trovano nella tredicesima un’entrata aggiuntiva utile per chiudere l’anno in serenità.

È importante ricordare che l’importo della tredicesima può variare in base alla pensione mensile percepita e agli anni di contribuzione. Perciò, chi riceve una pensione più alta avrà una tredicesima proporzionalmente maggiore.

Riassumendo