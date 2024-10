Pagamento pensioni novembre 2024: poste batte banca di due giorni

il pagamento delle pensioni per novembre 2024 segue un calendario ben definito che risponde alle esigenze organizzative sia di Poste Italiane che delle banche. La turnazione per i ritiri in contanti è strutturata in modo tale da rendere il processo il più efficiente possibile, mentre l’opzione dell’accredito su conto corrente continua a rappresentare una scelta vantaggiosa per chi cerca comodità e immediatezza.

Analizziamo nel dettaglio le date e le disposizioni per evitare confusione e garantire una gestione efficiente del pagamento pensioni novembre 2024.

Ritiro in posta: 6 giorni di turnazione

Per i pensionati che preferiscono riscuotere la pensione di persona presso gli uffici di Poste Italiane, è prevista una turnazione per distribuire l’affluenza in modo ordinato, rispettando l’ordine alfabetico dei cognomi. Gli uffici postali seguiranno un calendario di ritiro che copre i primi giorni di novembre, così da offrire un servizio scaglionato per evitare code eccessive e disagi. Di seguito il calendario dettagliato per chi ritira direttamente la pensione in contanti:

Sabato 2 novembre 2024: possono ritirare la pensione i titolari il cui cognome inizia con le lettere A e B. Gli uffici postali saranno operativi solo durante la mattina.

Lunedì 4 novembre 2024 : sarà il turno dei pensionati con cognomi che iniziano con le lettere C e D.

Martedì 5 novembre 2024 : potranno recarsi presso gli sportelli i pensionati con cognome compreso tra le lettere E e K.

Mercoledì 6 novembre 2024 : si prosegue con i cognomi che vanno dalla lettera L alla O.

Giovedì 7 novembre 2024 : sarà il momento per i pensionati i cui cognomi iniziano con le lettere P fino alla R.

: sarà il momento per i pensionati i cui cognomi iniziano con le lettere P fino alla R. Venerdì 8 novembre 2024: infine, l’ultimo giorno della turnazione è riservato a chi ha un cognome che inizia con le lettere S fino alla Z.

Questo scaglionamento permette di evitare sovraffollamenti, offrendo a ogni pensionato la possibilità di ritirare la pensione in un ambiente più gestibile e con tempi di attesa ridotti.

Pagamento pensioni novembre 2024: accredito in Banca o Posta

Per chi riceve il pagamento pensioni novembre 2024 direttamente su IBAN, le tempistiche di pagamento per novembre variano leggermente a seconda dell’istituto di credito:

Poste Italiane: il pagamento avverrà con valuta sabato 2 novembre 2024 .

. Banche: i pensionati che utilizzano un istituto bancario per l’accredito della pensione, invece, vedranno il pagamento accreditato con valuta lunedì 4 novembre 2024.

Le due date sopra menzionate sono riferite, dunque, esclusivamente a coloro che hanno optato per l’accredito tramite IBAN. In questo caso, non è richiesta la presenza fisica presso gli sportelli, poiché l’importo viene trasferito direttamente sul conto (ovvero libretto postale o carta postepay evolution), pronto per essere utilizzato a partire dalla data di valuta stabilita.

La differenza di due giorni tra l’accredito presso Poste Italiane e quello presso le banche è dovuta ai differenti giorni operativi e alle disposizioni bancarie che stabiliscono il lunedì come prima data utile per le operazioni di accredito in caso di giorni festivi o weekend (ricordiamo che il giorno 1 novembre è la festività di Ognissanti). Poste Italiane, invece, consente l’erogazione già dal sabato, agevolando così i pensionati che scelgono l’accredito diretto su conto postale.

Riassumendo