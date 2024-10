Pensione novembre 2024: accredito con 4 giorni di ritardo

Il pagamento delle pensioni di novembre 2024 presenta alcune particolarità da tenere a mente, a causa della coincidenza del primo giorno del mese con una festività.

Ciò influenzerà non solo le tempistiche di accredito per chi riceve la pensione sul conto corrente, ma anche l’organizzazione delle Poste Italiane per coloro che ritirano l’importo in contanti. Di seguito analizziamo tutti i dettagli essenziali per capire come funzionerà il pagamento delle pensioni a novembre 2024, per evitare disguidi e ritardi.

Pagamento pensioni novembre 2024: variazioni a causa della festività

Il mese di novembre inizia con una festività nazionale, il 1° novembre, giorno di Ognissanti. Questo avrà un impatto diretto sui dati di erogazione delle pensioni. Di solito, le pensioni vengono erogate il primo giorno del mese, ma con la festività che cade di venerdì, sarà necessario uno slittamento.

Per chi ha il ritiro in contanti, il pagamento delle pensioni inizierà sabato 2 novembre 2024. Per evitare lunghe code e assicurare un servizio efficiente, Poste Italiane, come consueto stabilisce un piano di ritiro delle pensioni in contanti basato su scaglioni alfabetici. Questo sistema, già utilizzato in passato, garantisce che i pensionati possano ritirare la loro pensione in modo ordinato e senza sovraffollamenti. Ecco il calendario dettagliato per novembre 2024:

Sabato 2 novembre 2024: i pensionati con cognome che iniziano con le lettere A e B potranno ritirare la pensione. Gli uffici saranno aperti solo nella mattinata.

Lunedì 4 novembre 2024: sarà il turno di chi ha un cognome che inizia con le lettere C e D.

Martedì 5 novembre 2024: toccherà ai pensionati con cognome che inizia tra le lettere E e K.

Mercoledì 6 novembre 2024: chi ha un cognome compreso tra L e O potrà recarsi agli sportelli per il ritiro.

Giovedì 7 novembre 2024: verranno serviti i pensionati con cognome che inizia tra P e R.

Venerdì 8 novembre 2024: infine, sarà il turno di chi ha un cognome che inizia con le lettere S e Z.

Seguire questo calendario è essenziale per evitare sovraccarichi negli uffici postali e garantire un’esperienza più scorrevole per tutti.

Accredito pensioni su conto corrente: quando aspettarselo

Inoltre, chi ha difficoltà a recarsi fisicamente presso gli uffici postali potrà delegare una persona di fiducia, seguendo le procedure previste da Poste Italiane.

Per i pensionati che hanno scelto di ricevere la pensione tramite accredito bancario o postale su conto corrente, le tempistiche saranno leggermente diverse. Infatti, poiché il 1° novembre 2024 è festivo e il 2 novembre è un sabato, l’accredito effettivo della pensione sul conto corrente avverrà lunedì 4 novembre 2024.

Per chi riceve l’accredito su carta PostePay o libretto dotati di IBAN, le tempistiche sono le stesse, con l’importo disponibile a partire dal 4 novembre.

Ricordiamo che, l’INPS mette a disposizione il servizio per la verifica del proprio cedolino pensione. Su detto cedolino è ancora possibile che i pensionati si ritroveranno il conguaglio (rimborso o trattenuta) dal Modello 730/2024 per chi lo ha fatto, ad esempio, a settembre.

Pagamento pensioni novembre 2024: suggerimenti utili per evitare inconvenienti

Per gestire al meglio il ritiro o l’accredito della pensione di novembre 2024, ci sono alcuni consigli pratici che possono tornare utili:

Controllare le date in anticipo: che bisogna recarsi in posta o attendere l’accredito su conto corrente, essere informati sulle date precise aiuterà a pianificare meglio le spese e evitare sorprese.

Arrivare con anticipo: se bisogna ritirare la pensione in contanti, è utile arrivare presso l’ufficio postale con un po’ di anticipo, specialmente nelle giornate più affollate (come quelle di inizio settimana). Questo permetterà di sbrigare tutto più velocemente.

Considerare l’opzione dell’accredito diretto: se risulta complicato recarsi in posta per ritirare la pensione, si potrebbe considerare di richiedere l’accredito diretto su conto corrente o su carta prepagata. Questo permetterà di avere accesso ai fondi senza doversi muovere da casa.

Ricordare la delega ritiro pensione: se è possibile ritirare la pensione personalmente, è sempre possibile affidarsi a una persona di fiducia, munita di regolare delega. Assicurarsi di seguire tutte le procedure richieste per evitare problemi durante il ritiro.

Riassumendo…