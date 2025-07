Patente a crediti sul cantiere, dalla validità all’impresa di pulizie: nuove FAQ dell’INL

L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha aggiornato le FAQ sulla patente a crediti. Ossia il requisito obbligatorio che da qualche mese è richiesto alle imprese per operare sui cantieri edili.

La norma limita il possesso della patente nel caso in cui si operi fisicamente sul cantiere. Quindi, ad esempio, non ne è richiesto il possesso in capo all’architetto che esegue il progetto o che si reca sul cantiere per verificare l’avanzamento dei lavori. Non solo soggetti al possesso coloro che, sul cantiere effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Aggiornamento FAQ dell’INL

Le FAQ aggiornate sulla patente a crediti pubblicate dall’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) risolvono nuovi dubbi per gli addetti ai lavori e altri operatori del settore.

Di seguito si riportano i principali aggiornamenti.

Validità patente a crediti

Domanda: La Patente a crediti è sempre valida? ovvero ha una scadenza per cui deve essere nuovamente richiesta?

Risposta: La patente mantiene la sua validità nel tempo, a meno che non sia stata revocata o sospesa.

Azienda committente

Domanda: Un’azienda committente deve fare accedere proprio personale dipendente addetto alla manutenzione, per attività operative sugli impianti tecnologici, nel cantiere per la costruzione di uno stabilimento. Deve essere in possesso della patente a punti?

Risposta: Come esplicitato nella circolare n. 4/2024, i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri; dunque, in merito al quesito posto si rappresenta che l’azienda committente deve essere in possesso della patente a crediti in quanto opera in un cantiere.

Sede legale in altro paese UE

Domanda: Alcune società hanno sede legale in un paese UE e sede secondaria in Italia.

Risulta necessario richiedere la patente a crediti per entrambe le sedi, dato che hanno P.Iva differenti? Inoltre, nel caso siano necessarie n. 2 patenti, questo è richiesto anche nel caso in cui non ci siano lavoratori dipendenti assunti nella sede secondaria italiana?

Risposta: Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Conseguentemente la società riconducibile alla P.Iva che opera fisicamente nei cantieri deve essere dotata di patente a crediti, anche nel caso in cui non abbia dipendenti. Al contrario, qualora la società anche senza dipendenti non operi fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non ha l’obbligo del possesso della patente a crediti.

Riparazione macchinari sul cantiere

Domanda: Un’azienda o lavoratore autonomo che si occupa della riparazione di macchinari utilizzati in edilizia, operando il servizio di riparazione direttamente all’interno del cantiere edile, è tenuto al possesso della patente a crediti?

Risposta: Chiunque operi fisicamente all’interno di cantieri temporanei o mobili di cui all’art.

89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, è tenuto al possesso del titolo abilitante: patente a crediti o attestazione SOA in classifica superiore alla III o un documento equivalente.

Patente a crediti in allestimenti artistici e gallerie di arte

Domanda: Chi effettua allestimenti artistici d, gallerie d’arte, musei e altri spazi espositivi e non è iscritto alla camera di commercio, è soggetto a1 possesso della patente a crediti?

Risposta: Nel caso di allestimenti in musei o spazi espositivi, ecc. non risulta necessario il possesso della patente a crediti, eccetto perle attività di allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e l’intero settore dell’allestimento di fiere, sagre e palchi, disciplinate dal “Decreto Palchi” e, dunque, soggette alle disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relative ai cantieri temporanei e mobili.

Impresa di pulizie sul cantiere

Domanda: Le aziende di pulizia che svolgono servizi di pulizia in appalto o subappalto nei cantieri edili sono soggette al possesso della patente a crediti? Invece, nel caso in cui operino in luoghi che non sono considerabili cantieri edili (negozi, uffici, officine, fabbriche e altro)?

Risposta: Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Pertanto, un’impresa di pulizia che svolge le attività all’interno di un cantiere è tenuta al possesso della patente a crediti.

Trovi qui tutte le FAQ dell’INL aggiornate sulla patente a crediti.

Patente a crediti: tra requisiti e FAQ

La patente a crediti rappresenta uno strumento fondamentale introdotto dall’INL per garantire maggiore sicurezza e responsabilizzazione nei cantieri edili.

Come emerge chiaramente dalle FAQ aggiornate, il suo possesso è richiesto esclusivamente a chi opera fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, escludendo figure come progettisti o fornitori di prestazioni intellettuali.

L’utilità delle FAQ si rivela cruciale per chiarire i molteplici casi dubbi che possono sorgere nella pratica, come quelli riguardanti aziende committenti, imprese straniere, tecnici della manutenzione o addetti alla pulizia.

Queste risposte ufficiali, aggiornate e accessibili, permettono agli operatori del settore di comprendere con esattezza quando è necessario ottenere la patente, evitando sanzioni o interpretazioni errate della normativa. In particolare, le FAQ dimostrano come il possesso della patente non dipenda dalla qualifica dell’azienda, ma dal fatto che si svolgano attività operative nei cantieri. Uno strumento, dunque, che unisce chiarezza normativa e tutela del lavoro.

Riassumendo