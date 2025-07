Con quale compagnia è meglio volare? Ecco le migliori

Ogni anno The Telegraph interpella decine di migliaia di viaggiatori per stabilire quali siano le compagnie aeree più affidabili, amate o al contrario, da evitare. L’edizione 2025 dei Telegraph Travel Awards ha coinvolto oltre 20.000 utenti, che hanno espresso la loro opinione sui vettori utilizzati negli ultimi mesi. Il risultato è una doppia classifica: da un lato le compagnie aeree che hanno convinto per qualità del servizio, puntualità e comfort, dall’altro quelle che hanno deluso le aspettative, tra costi aggiuntivi, ritardi e customer care carente.

Jet2.com ed Emirates dominano la classifica

Per i voli a corto raggio, il primato va ancora una volta alla britannica Jet2.com, che si conferma al primo posto per il terzo anno consecutivo.

Nonostante il segmento low cost sia sempre più competitivo, Jet2.com è riuscita a distinguersi per l’assistenza ai clienti e la trasparenza nei prezzi. Alle sue spalle si posiziona Finnair, che entra nella top 3 grazie alla puntualità e alla qualità dei servizi a bordo. Chiude il podio Turkish Airlines, già nota per la sua rete capillare e l’attenzione alla customer experience.

Nel settore dei voli a lungo raggio il trono spetta a Emirates, da anni sinonimo di eccellenza per comfort, intrattenimento a bordo e servizi premium. Al secondo posto spicca una new entry: All Nippon Airways (ANA), compagnia giapponese elogiata per la puntualità e la cura dei dettagli. Terza posizione per un altro gigante asiatico, Singapore Airlines, spesso presente in queste classifiche per la coerenza della sua offerta e l’elevato standard qualitativo.

Tra le altre compagnie a lungo raggio che rientrano nella top 10 figurano anche Qatar Airways, Japan Airlines, Virgin Atlantic, Cathay Pacific, EVA Air, Air New Zealand ed Etihad, tutte apprezzate per la capacità di combinare efficienza operativa e comfort di viaggio.

Ryanair e American Airlines sul fondo

Sul fronte opposto, non mancano le delusioni. A guidare la classifica delle peggiori compagnie aeree per i voli brevi è Ryanair. I viaggiatori hanno lamentato politiche sui bagagli troppo rigide, comunicazioni poco chiare e un generale abbassamento del livello del servizio, aggravato dall’incremento dei costi accessori. Nonostante il suo enorme bacino di utenti e le numerose rotte, Ryanair continua a essere percepita più come un vettore di necessità che di qualità. Per i voli a lungo raggio, la peggiore compagnia risulta essere American Airlines, criticata soprattutto per l’esperienza percepita dai clienti: assistenza insufficiente, scarsa attenzione al comfort, e frequenti ritardi sono tra i problemi evidenziati dagli utenti. In molti casi, il servizio offerto è stato definito poco allineato al prezzo pagato.

La classifica stilata da The Telegraph si conferma anche quest’anno come una delle più seguite nel settore, perché si basa sulle esperienze dirette di chi viaggia spesso, sia per piacere che per lavoro. Vengono presi in considerazione criteri fondamentali per i passeggeri: puntualità, qualità del servizio a bordo, chiarezza nella comunicazione, gestione dei bagagli, pulizia e comfort delle cabine.

Al di là delle prime posizioni, è interessante notare come compagnie come Aegean Airlines, Swiss, Austrian, Icelandair e Norwegian si siano posizionate in alto nei voli a corto raggio, mentre sul lungo raggio continuano a mantenere ottimi punteggi anche vettori come EVA Air e Air New Zealand, apprezzati soprattutto dai passeggeri più esigenti.

Per chi è in procinto di prenotare un volo nei prossimi mesi, dare uno sguardo a questa classifica può rappresentare un utile punto di partenza per scegliere la compagnia più adatta alle proprie esigenze. In un mercato sempre più affollato, l’opinione dei viaggiatori resta uno strumento prezioso per orientarsi tra tariffe, promozioni e qualità effettiva del servizio.

In sintesi.