Leonteq: Utile in crescita del 33% nel primo semestre 2025

Leonteq, leader in europa nell’emissione dei certificati, ha archiviato il primo semestre del 2025 con buoni risultati, ed è sulla buona strada per proseguire questo sentiero a chiudere il 2025.

Nello specifico, la banca d’investimento ha chiuso il primo semestre del 2025 con un utile ante imposte di 17,1 milioni di CHF, equivalente ad una salita del 33% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Andando più nel dettaglio:

i ricavi operativi totali sono pari a CHF 124,3 milioni, corrispondenti ad un calo del 7% dovuto ad una discesa dei ricavi netti da commissioni, parzialmente compensato dall’aumento dei ricavi netti da negoziazione

i costi operativi pari a CHF 109,7 milioni, in calo del 9% o in calo dell’11% su base sottostante, al netto di 2,5 milioni di CHF di costi di razionalizzazione e di transizione normativa

come detto, l’utile sottostante al lordo delle imposte è in aumento del 33% e pari a CHF 17,1 milioni (utile al lordo delle imposte secondo gli IFRS: CHF 14,1 milioni), mentre l’utile netto sottostante del Gruppo è pari a CHF 12,3 milioni (utile netto del Gruppo secondo gli IFRS: CHF 9,3 milioni), rispetto ai CHF 15,7 milioni del primo semestre 2024.

Christian Spieler, CEO di Leonteq, ha dichiarato: “I risultati finanziari di Leonteq nel primo semestre del 2025 riflettono diverse sfide che si sono accumulate negli ultimi anni. Inoltre, l’implementazione del nuovo regime normativo ha richiesto notevoli risorse interne. L’incertezza relativa a questioni di conformità pregresse ha inoltre pesato sull’attività dei clienti. Si prevede che tali questioni saranno risolte nei prossimi mesi. Abbiamo intrapreso azioni decisive per ripristinare la redditività, mantenendo al contempo una forte disciplina di conformità“.

Nuovo Regime Normativo

Dal 1° gennaio 2025, Leonteq è soggetta a requisiti patrimoniali e di ripartizione dei rischi più rigorosi, come definito dall’Ordinanza sull’adeguatezza patrimoniale svizzera. Per tale motivo, il capitale ammissibile è sceso a CHF 658 milioni al 30 giugno 2025, rispetto ai CHF 740 milioni al 31 dicembre 2024, principalmente a causa della distribuzione di dividendi per un totale di CHF 52,9 milioni e del rafforzamento del franco svizzero rispetto al dollaro.

Come già sottolineato in precedenza, Leonteq sta passando al calcolo delle RWA (risk weighted assets) secondo il metodo standardizzato per il rischio di mercato introdotto dalla Fundamental Review of the Trading Book (SA-FRTB). La transizione procede secondo i piani e sostituirà a tempo debito il calcolo del capitale secondo il metodo SSA. Una volta completata l’attuazione del SA-FRTB, Leonteq prevede un CET1 ratio di almeno il 14%.

Direttive per la redditività

Al fine di garantire una redditività costante e costruire valore per gli azionisti, Leonteq ha definito un piano d’azione per i prossimi 12-24 mesi basato su 3 pilastri fondamentali: