CcTeu a 7 anni, caratteristiche dell’emissione di mercoledì 30 luglio

Dei 9 miliardi di euro che il Tesoro raccoglierà in asta mercoledì 30 luglio, 1,5-2 miliardi arriveranno dall’emissione della quinta tranche del CcTeu a 7 anni (ISIN: IT0005652828). Il bond ha scadenza in data 15 aprile 2034, per cui la sua durata effettiva rispetto ad oggi sfiora i 9 anni. Altri 300 milioni saranno offerti all’asta supplementare di giovedì 31, riservata agli “Specialisti in titoli di stato”.

Caratteristiche del bond

Il CcTeu a 7 anni si acquista oggi sul mercato secondario in area 101,20. Si tratta di un titolo con cedola agganciata ai tassi di mercato, per l’esattezza all’Euribor a 6 mesi. Nel dettaglio, offre uno spread su questo tasso dell’1,05% su base annua. La cedola in pagamento ad ottobre sarà dell’1,674%.

Dunque, per ogni lotto minimo di 1.000 euro l’obbligazionista riceverà 16,74 euro lordi o 14,65 euro netti.

L’Euribor a 6 mesi di riferimento è quello vigente due giorni lavorativi antecedenti l’inizio di ogni periodo cedolare (semestre). La prossima cedola del CcTeu a 7 anni sarà determinata in base al valore di giorno 13 ottobre. Per allora il mercato prevede che sarà in area 1,95% dal 2,05% di venerdì scorso. Ciò farebbe sì che l’obbligazionista riceverà un tasso di circa l’1,50%, cioè del 3% annualizzato. Come capite, trattasi di una previsione al ribasso rispetto alla cedola per il semestre in corso. D’altra parte i tassi stanno scendendo, pur ormai di poco.

CcTeu a 7 anni segnale su tassi e inflazione

La quotazione di mercato del CcTeu a 7 anni ci consente anche di ricavare una stima sull’Euribor a 6 mesi futuro. Al netto di questa componente, oggi rende lo 0,90% contro il 3,35% del BTp 2034 con cedola fissa. La differenza del 2,45% equivale al tasso atteso nella media dei prossimi quasi 9 anni. Si tratta di un valore superiore al 2,05% attuale, segno che per il medio-lungo periodo le aspettative sono al rialzo. E questo sarebbe un segnale anche sulle aspettative d’inflazione, dato che i tassi tendono a seguirne l’andamento.

[email protected]