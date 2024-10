Derivati, IRS e Swap: maxi risarcimenti per aziende ed enti locali

Nel complesso e mutevole contesto dei mercati finanziari, molte aziende italiane si sono ritrovate a fronteggiare significative perdite derivanti da contratti di derivati, Interest Rate Swap (IRS) e altre forme di swap. In questo scenario, Martingale Risk si è affermata come un punto di riferimento in Italia per il recupero delle perdite subite dalle imprese, distinguendosi grazie a un approccio innovativo e altamente specializzato.

Fondata nel 2009, Martingale Risk è rapidamente diventata leader nel settore, grazie alla sua capacità di risolvere contenziosi complessi legati a strumenti derivati. Zero Costi Anticipati, che ha rivoluzionato il panorama del contenzioso finanziario. Grazie a questo modello, le aziende possono avviare azioni legali contro le istituzioni finanziarie senza dover anticipare alcun costo, rendendo accessibile la possibilità di ottenere risarcimenti significativi.

L’aspetto distintivo dell’offerta di Martingale Risk è la totale assunzione dei costi necessari per intraprendere azioni legali, tra cui: spese legali e peritali, contributo unificato, costi legati alla Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), spese amministrative e costi di soccombenza in caso di sentenze avverse.Questo modello permette alle aziende di contestare contratti sfavorevoli senza l’onere finanziario di anticipare tali costi. Il pagamento da parte del cliente avviene solo in caso di successo, con una percentuale applicata alle somme effettivamente recuperate e riaccreditate.

Marco Fabio Delzio, CEO e fondatore di Martingale Risk, sottolinea come questo metodo consenta alle aziende di accedere alla giustizia finanziaria senza rischi imprevisti: “Il nostro modello unico permette alle imprese di avviare contenziosi senza alcun esborso iniziale. I clienti sottoscrivono un mandato a costo zero, che prevede la copertura di tutte le spese legate al contenzioso. Martingale Risk si assume ogni rischio, e il compenso avviene solo a risarcimento ottenuto, garantendo trasparenza e sicurezza per le aziende.”

Con un’esperienza consolidata di 15 anni nel settore del contenzioso finanziario, Martingale Risk si è affermata come una delle realtà più rilevanti in Italia per il recupero di perdite legate a derivati, Interest Rate Swap (IRS) e Swap. 300 milioni di euro per i propri clienti, offrendo un servizio legale di altissimo livello e raggiungendo risultati di rilievo in casi complessi.

11 Milioni di Euro Recuperati negli Ultimi 12 Mesi

Nell’ultimo anno, Martingale Risk ha continuato a consolidare il suo ruolo di leader nel settore, recuperando oltre 11 milioni di euro per aziende ed enti locali vittime di contratti derivati iniqui. Grazie a un’accurata strategia legale e a un approccio mirato, la società ha ottenuto numerosi successi, sia tramite sentenze favorevoli che attraverso accordi bonari con istituti bancari.

In tutti questi casi, Martingale Risk si è fatta carico di tutte le spese legali, peritali e amministrative, permettendo ai clienti di non anticipare alcun costo. La società è stata remunerata esclusivamente dopo il successo delle cause, con una percentuale delle somme effettivamente recuperate, confermando la solidità del suo modello di Zero Costi Anticipati.

Successi Recenti: 4 Milioni di Euro Recuperati a Ottobre 2024

Uno degli esempi più recenti dell’efficacia dell’approccio di Martingale Risk risale a ottobre 2024, quando lo studio legale ha ottenuto un risarcimento di 4 milioni di euro per conto di una grande azienda veneta operante nel settore dei servizi. La causa, intentata davanti al Tribunale di Venezia, riguardava un contratto di Interest Rate Swap che aveva causato perdite significative all’impresa.

In particolare, Martingale Risk ha contestato l’assenza di elementi essenziali nel contratto, come il Mark to Market, i costi impliciti e le analisi probabilistiche degli scenari, in conformità con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.

Risarcimento di oltre 3,75 milioni di euro per un ente locale veneto

Un altro dei più recenti successi riguarda un importante ente locale del Veneto, che ha ottenuto un risarcimento di 3,75 milioni di euro a seguito di una causa presso il Tribunale di Milano. La controversia riguardava due contratti di Interest Rate Swap stipulati con un primario istituto bancario italiano, i quali avevano generato perdite di circa 4 milioni di euro nel bilancio dell’ente.

Martingale Risk ha coordinato l’intera vertenza, gestendo sia la parte tecnica che legale. L’azione legale si è concentrata sulla mancata indicazione dei costi applicati dalla banca al momento della stipula dei contratti e sulla carenza di trasparenza riguardo al calcolo del Mark to Market, elemento fondamentale per la valutazione del rischio dell’operazione. Nonostante la banca avesse presentato questi strumenti come vantaggiosi, si sono rivelati particolarmente onerosi, generando perdite ben superiori ai risparmi iniziali. Grazie all’assistenza di Martingale Risk, l’ente locale ha ottenuto il risarcimento richiesto, segnando un’importante vittoria.

Caso di successo per un comune calabrese: ottenuti 2,2 milioni di euro

Anche un importante comune calabrese ha recentemente beneficiato del supporto di Martingale Risk in una complessa controversia legata a un contratto di Interest Rate Collar stipulato con il proprio istituto di credito. Il contratto, originariamente pensato per proteggere il comune dalle variazioni dei tassi di interesse, si è rivelato invece speculativo, causando ingenti perdite.

Inizialmente, il Tribunale di Roma aveva dato ragione alla banca, ma grazie a una dettagliata analisi condotta dal team di esperti di Martingale Risk, sono emerse numerose irregolarità, tra cui l’omissione di costi impliciti e rischi significativi nascosti all’ente. restituire oltre 2,2 milioni di euro al comune, inclusi interessi e spese legali.

Risarcimento di 221.335 euro per una società piemontese

Martingale Risk ha recentemente assistito anche una società piemontese operante nel settore energetico, vittima di un contratto derivato IRS che conteneva costi nascosti e violava le normative finanziarie. L’analisi condotta da Martingale Risk ha portato alla luce diverse anomalie contrattuali, come la mancata trasparenza sui costi e la mancata indicazione del metodo di calcolo del Mark to Market. La Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato nullo il contratto e ha condannato la banca a risarcire il cliente con 221.335,64 euro, a titolo di restituzione delle somme versate.

Oltre ai successi in sede giudiziaria, Martingale Risk ha ottenuto 873.000 euro per aziende ed enti locali mediante soluzioni transattive, evitando così lunghi processi legali. Questa modalità permette di risolvere le controversie in tempi brevi e con costi ridotti, offrendo alle imprese una via efficace per recuperare le perdite subite.

Un Partner Affidabile per le Aziende

Grazie alla sua vasta esperienza e alla capacità di affrontare con successo contenziosi complessi, Martingale Risk continua a dimostrare che è possibile ottenere risarcimenti significativi in materia di derivati, IRS e Swap. La società si conferma un partner affidabile per aziende ed enti locali, in grado di fornire un’assistenza completa e di alto livello in ogni fase del processo di recupero delle perdite.

Perché Scegliere Martingale Risk?

Martingale Risk si distingue nel panorama italiano come l’unica realtà che offre alle aziende la possibilità di intraprendere azioni legali contro le banche senza alcun costo anticipato. Grazie alla sua consolidata esperienza e competenza nel contenzioso finanziario, la società rappresenta una risorsa strategica per le imprese che affrontano controversie legate a derivati, IRS e Swap. Uno dei principali punti di forza di Martingale Risk è l’offerta di un’Analisi Gratuita della posizione contrattuale. Questo servizio preliminare, fornito entro poche settimane, permette alle aziende di comprendere le perdite potenziali associate ai contratti finanziari sottoscritti e di valutare le possibilità di recupero. Tale analisi, condotta con rigore e attenzione ai dettagli, è uno strumento cruciale per orientare le decisioni aziendali in modo informato.

In un contesto sempre più complesso, dove le relazioni con gli istituti bancari sono spesso caratterizzate da elementi opachi e difficili da decifrare, Martingale Risk si pone come un partner affidabile. La missione della società è chiara: offrire un supporto concreto alle imprese, difendendo i loro diritti e rendendo accessibile la giustizia finanziaria. Attraverso il suo modello innovativo, Martingale Risk non solo garantisce la trasparenza del processo, ma elimina il rischio di esborsi imprevisti per i clienti, permettendo loro di concentrarsi sul recupero delle perdite senza oneri economici iniziali.