Si chiama Image Scam ed è la nuova pericolosissima truffa WhatsApp

Le truffe online evolvono con una rapidità impressionante e WhatsApp, una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo, continua a essere uno dei bersagli preferiti dei cybercriminali. L’ultima minaccia si chiama “Image Scam” ed è particolarmente insidiosa: attraverso una semplice immagine ricevuta in chat, i malintenzionati possono installare un malware sullo smartphone della vittima, rubando dati sensibili e mettendo a rischio la sicurezza personale e finanziaria.

Come funziona il nuovo pericolo su WhatsApp

La truffa si basa su un meccanismo tanto semplice quanto efficace. I criminali informatici inviano una foto apparentemente innocua, che nasconde al suo interno un codice malevolo.

A differenza di altre truffe più evidenti, in questo caso non serve cliccare su link sospetti né inserire dati personali: basta scaricare l’immagine sul proprio dispositivo perché il malware si attivi automaticamente. Una volta installato, il virus è in grado di sottrarre codici OTP bancari, credenziali di accesso, messaggi privati e altri dati sensibili.

In alcuni casi il malware riesce persino a prendere il controllo totale dello smartphone, permettendo ai truffatori di gestire operazioni finanziarie o accedere ai dati più riservati senza che l’utente se ne accorga. Il rischio è ancora più alto perché l’immagine infetta può arrivare non solo da numeri sconosciuti, ma anche da contatti fidati, i cui account sono stati precedentemente compromessi. Questo aumenta enormemente la probabilità che l’utente, fidandosi, scarichi l’immagine senza sospetti.

I danni che si rischiano scaricando immagini infette

Le conseguenze dell’Image Scam possono essere devastanti. Il pericolo principale è il furto dei dati bancari: con i codici OTP e le credenziali di accesso, i truffatori possono svuotare conti correnti e carte di credito in pochi minuti.

Il danno economico può essere immediato e molto grave, soprattutto perché le vittime si accorgono spesso troppo tardi dell’attacco.

Altro rischio concreto è il furto di identità. I dati personali sottratti possono essere utilizzati per creare profili falsi, stipulare contratti fraudolenti o commettere reati a nome della vittima. Inoltre, il malware installato permette agli hacker di accedere a foto, documenti e conversazioni private, materiali che possono essere utilizzati per ricattare o venduti illegalmente nel dark web.

Un ulteriore effetto collaterale è la propagazione automatica della truffa. Il malware può infatti inviare a catena immagini infette ai contatti della vittima, innescando una spirale di infezioni difficilmente arrestabile e colpendo amici, parenti e colleghi.

Come difendersi dall’Image Scam su WhatsApp

Proteggersi da questa nuova minaccia richiede attenzione e alcune precauzioni fondamentali. Prima di tutto è essenziale non scaricare mai immagini o file ricevuti da numeri sconosciuti. Anche se il mittente è un contatto noto, è sempre buona norma verificare che il messaggio sia autentico, soprattutto se il comportamento appare insolito o sospetto.

È importante anche mantenere sempre aggiornato WhatsApp e il sistema operativo dello smartphone. Gli aggiornamenti correggono vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate dai malware. Attivare l’autenticazione a due fattori è un altro passo essenziale: questa misura di sicurezza aggiuntiva rende molto più difficile per i truffatori prendere il controllo dell’account.

Infine, occorre prestare attenzione ai segnali anomali del dispositivo, come rallentamenti improvvisi, batteria che si scarica rapidamente o app che si comportano in modo strano. In presenza di questi sintomi è consigliabile effettuare una scansione antivirus e cambiare immediatamente le password di tutti gli account collegati.

Conoscere i rischi legati al WhatsApp Image Scam è il primo passo per difendersi efficacemente. In un’epoca in cui basta un semplice gesto come il download di un’immagine per cadere in trappola, mantenere alta l’attenzione è fondamentale per proteggere la propria identità e il proprio patrimonio.

In sintesi.