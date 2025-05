Ryanair cambia ancora, stavolta sulla carta d’imbarco

Nuovo cambiamento in casa Ryanair. La compagnia irlandese ha annunciato di rinviare al 3 novembre 2025 l’introduzione dell’obbligo di carta d’imbarco esclusivamente digitale. La novità, inizialmente prevista per maggio, slitta dunque di qualche mese, coincidendo con l’inizio della stagione invernale. L’obiettivo resta comunque invariato: accelerare la transizione verso un sistema di check-in completamente digitale, più veloce e sostenibile.

Secondo quanto comunicato, tutti i passeggeri dovranno utilizzare l’app ufficiale Ryanair per effettuare il check-in e per ottenere la propria carta d’imbarco. L’uso di documenti cartacei sarà gradualmente eliminato, nel tentativo di rendere più snelli i controlli aeroportuali e ridurre l’impatto ambientale.

Cosa cambia per i passeggeri di Ryanair

Dal 3 novembre, chi viaggerà con Ryanair dovrà avere obbligatoriamente accesso all’app ufficiale della compagnia sul proprio smartphone. La carta d’imbarco dovrà essere scaricata e mostrata direttamente dal dispositivo mobile. Non sarà più sufficiente avere una stampa cartacea né sarà possibile ricevere documenti alternativi al banco check-in senza incorrere in penalità.

Chi si presenterà in aeroporto sprovvisto di carta d’imbarco digitale dovrà pagare una tassa per ottenere il documento stampato direttamente al banco Ryanair. La compagnia non ha previsto sconti o esenzioni particolari per chi non ha dimestichezza con le tecnologie, rendendo il cambiamento vincolante per tutti i viaggiatori, senza eccezioni.

Le nuove regole non incideranno invece sulle politiche relative al bagaglio a mano: restano valide le attuali condizioni, che prevedono la possibilità di portare gratuitamente a bordo un piccolo zaino o una borsa, con dimensioni contenute.

Nessuna agevolazione per anziani o utenti non digitali

Uno dei punti che sta facendo più discutere riguarda la totale assenza di deroghe per alcune categorie di passeggeri.

Ryanair ha confermato che non saranno previste agevolazioni né per gli anziani né per chi non utilizza smartphone o strumenti digitali. Tutti dovranno adeguarsi alle nuove modalità di imbarco, organizzandosi per tempo.

La compagnia consiglia, per chi non possiede un cellulare idoneo, di farsi assistere da amici o parenti per il check-in e la gestione della carta d’imbarco. Chi non riuscirà ad adeguarsi dovrà, inevitabilmente, sostenere il costo della ristampa al banco aeroportuale.

Ryanair, un cambiamento che punta alla sostenibilità

Dietro questa decisione c’è una strategia ben precisa. Ryanair intende rendere le procedure di viaggio più rapide, efficienti e rispettose dell’ambiente, riducendo l’uso della carta e snellendo i tempi di imbarco. Il cambiamento, seppur criticato da alcuni utenti, si inserisce in una tendenza ormai diffusa tra le compagnie aeree low cost, sempre più orientate verso l’automazione e la digitalizzazione dei servizi. Con questo passo, Ryanair mira non solo a migliorare la gestione dei flussi aeroportuali, ma anche a ridurre i costi operativi, puntando su una maggiore autonomia dei passeggeri durante tutte le fasi del viaggio, dal check-in al boarding.

