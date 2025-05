In Italia c’è un allarme latte, si rischia il crollo vendite ai supermercati

Negli ultimi giorni è scattato un allarme latte in Italia che ha messo in agitazione consumatori e operatori del settore. Diverse catene di supermercati, tra cui Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga, hanno ritirato dagli scaffali alcuni lotti di latte intero pastorizzato ad alta temperatura dei marchi Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina. Il motivo? La possibile presenza di “corpi estranei” all’interno delle confezioni, un problema che ha reso necessario un richiamo immediato dei prodotti sospetti.

Cosa è stato ritirato e come riconoscerlo

I lotti coinvolti, tutti prodotti dalla Centrale del Latte d’Italia S.p.A. di Vicenza, sono quelli con date di scadenza 15/05/25B, 16/05/25B e 17/05/25B.

Le confezioni, bottiglie in plastica da un litro, potrebbero contenere materiali indesiderati, un rischio che ha spinto le aziende a invitare i consumatori a non consumare il latte e a restituirlo ai punti vendita per il rimborso, anche senza presentare lo scontrino.

Il richiamo del latte segue una serie di segnalazioni analoghe che hanno interessato altri alimenti negli ultimi mesi, come filetti di tonno e pasta contaminati. Tuttavia, l’entità e la diffusione del richiamo legato al latte, un prodotto di largo consumo quotidiano, lo rendono particolarmente significativo e preoccupante.

Perché sta accadendo: le cause alla base della crisi

Dietro a questo episodio potrebbero esserci diversi fattori concatenati. Da un lato, le complessità produttive e logistiche della filiera lattiero-casearia stanno crescendo. Le pressioni per aumentare la produttività, ridurre i costi e accelerare i tempi di confezionamento possono aumentare il rischio di errori nei controlli qualità. A ciò si aggiungono le difficoltà di approvvigionamento di materiali e materie prime, aggravate dalle tensioni geopolitiche e dall’inflazione globale, che possono spingere le aziende a tagliare sui costi di produzione e sicurezza.

Inoltre, la corsa alla competitività sui prezzi tra catene di supermercati potrebbe aver indotto a una compressione delle spese per controlli interni o ad affidamenti a terzisti meno rigorosi. In un mercato dove margini di profitto sono sempre più sottili, basta poco per abbassare gli standard qualitativi.

L’impatto economico della crisi del latte

Dal punto di vista economico, il richiamo del latte rappresenta una minaccia a diversi livelli. Prima di tutto, rischia di minare la fiducia dei consumatori verso marchi storici come Mukki e Latteria Soresina, con un possibile calo della domanda che può protrarsi ben oltre la risoluzione dell’emergenza.

Anche la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) è esposta a pesanti conseguenze: ritirare i prodotti dagli scaffali comporta costi logistici significativi, oltre al danno d’immagine. Le catene potrebbero essere costrette a rimborsare clienti, smaltire i prodotti non conformi e ripensare parte della propria politica di fornitori, con ripercussioni sui contratti e sulla pianificazione commerciale.

Più in generale, l’intera filiera lattiero-casearia italiana rischia di subire un contraccolpo. Il settore, già sotto pressione per l’aumento dei costi energetici, delle materie prime e della concorrenza estera, potrebbe vedere una riduzione dei margini di profitto.

In caso di crollo della fiducia, la domanda di latte confezionato potrebbe spostarsi su prodotti di importazione o su alternative vegetali, accentuando ulteriormente le difficoltà delle aziende italiane.

A livello macroeconomico, un’eventuale crisi del settore lattiero-caseario inciderebbe anche sull’occupazione. La produzione e distribuzione del latte coinvolge decine di migliaia di lavoratori in Italia, tra agricoltori, addetti alla trasformazione e alla logistica. Qualsiasi scossone prolungato potrebbe mettere a rischio numerosi posti di lavoro, in un contesto già segnato da incertezze economiche più ampie.

Le possibili evoluzioni della crisi del latte

Se la crisi verrà gestita con trasparenza, tempestività e rigore nei controlli, l’impatto potrebbe essere limitato e circoscritto. Tuttavia, se dovessero emergere altri casi o problemi sistemici più ampi, si rischierebbe una perdita di fiducia difficile da recuperare, con effetti a cascata su prezzi, consumi e investimenti nel comparto agroalimentare italiano.

In questo scenario, diventa essenziale che le aziende coinvolte comunichino in modo chiaro e corretto con i consumatori, investendo in controlli di qualità più stringenti e collaborando attivamente con le autorità sanitarie. Solo così sarà possibile tutelare il valore di un settore strategico per l’economia nazionale e ristabilire la fiducia in uno dei prodotti simbolo della tradizione alimentare italiana.

In sintesi.