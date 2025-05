Modello Redditi precompilato con i dati delle e-fatture. Rischi controlli e opportunità

Dal pomeriggio del 30 aprile i contribuenti possono prendere visione della propria dichiarazione dei redditi precompilata: modello 730 o modello Redditi. Dallo scorso anno la precompilata riguarda anche i titolari di partita iva per i quali si applica lo stesso meccanismo di controlli del dichiarativo in essere già per il 730.

Anno per anno i dati che il Fisco inserisce in dichiarazione sono sempre più completi. Ad esempio da quest’anno sono precaricati anche i redditi da “fotovoltaico” comunicati dal GSE all’Agenzia delle entrate. Si tratta di redditi diversi ex art. 67, comma 1, lettera i) del Tuir i quali saranno precaricati nel quadro D rigo D5 del modello 730 o nel quadro RL rigo RL14 del modello Redditi.

Un’altra importante novità, per i titolari di partita Iva in questo caso, è l’inserimento nella precompilata dei dati delle fatture elettroniche. Nei fatti, tra i redditi soggetti a tassazione i contribuenti in regime forfettario e i c.d. ex minimi troveranno le fatture emesse nel 2024.

Attenzione però, si tratta di una novità che andrà gestita con la massima attenzione. Ciò che sembrerebbe un vantaggio per il contribuente potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio.

La dichiarazione dei redditi precompilata. Quali dati contiene

L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati de seguenti oneri detraibili e deducibili e i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;

; contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare , anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;

, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia; spese sanitarie e relativi rimborsi ;

; spese veterinarie ;

; spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;

; spese funebri ;

; spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;

e agli interventi finalizzati al risparmio energetico; spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili.

Ulteriore spese precaricate

Oltre ai suddetti oneri, sono presenti nel 730 e nel modello Redditi precompilato anche:

erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS , delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

; spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi ;

; spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e relativi rimborsi;

da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”); rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;

Modello Redditi precompilato con i dati delle fatture elettroniche

A partire da quest’anno, come riportato dall’Agenzia delle entrate nel provvedimento sulla dichiarazione precompilata:

Dal 2025, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata modello Redditi Persone fisiche, con riferimento ai redditi dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e dei soggetti che aderiscono al regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), l’Agenzia delle entrate utilizza, in via sperimentale, anche le informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche e dai corrispettivi.

Si tratta di una novità di assoluto rilievo che rende la precompilata ancora più completa.

Attenzione però, tale novità deve essere letta insieme alla previsione di esonero dall’invio della certificazione unica per i redditi corrisposti ai forfettari.

Il ragionamento del legislatore è molto semplice: tu committente non mi invii più la CU per fatture pagate a forfettari ( si pensi ad esempio alle provvigioni pagate all’agente di commercio in regime forfettario) perché i dati me li ricavo direttamente dalla fattura elettronica emessa dal forfettario stesso.

Tuttavia non si è tenuto conto di una cosa molto importante.

I suddetti contribuenti “dichiarano la fattura” solo se la incassano. Nei fatti potrebbe accadere che per tot. fatture emesse non ci sia stato alcun incasso.

Da qui il contribuente non si ritroverà d’accordo con il reddito proposto dal Fisco e sarà costretto a mettere mano al dichiarativo che risulterà modificato rispetto a quanto pre-caricato. Nei fatti in molti casi si avrà un’imposta a debito effettiva inferiore rispetto a quella proposta dall’Agenzia delle entrate.

La conseguenza maggiore si avranno in termini di controlli del Fisco sulla precompilata.

Così ad esempio, se il modello Redditi PF precompilato si presenta, direttamente tramite l’applicativo Redditi PF web o Redditi on line oppure, tramite intermediario abilitato ma la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta: non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati.

Per quelli modificati invece i controlli potranno essere attivati.

