BTp short term, ecco le caratteristiche del bond in asta giovedì 24 luglio

Giovedì 24 luglio si terrà una nuova asta del Tesoro con cui il governo punterà a raccogliere fino a 4,25 miliardi di euro. All’asta supplementare del giorno successivo l’obiettivo è stato fissato per altri 775 milioni, anche se non è detto che ci saranno richieste da parte degli “Specialisti in titoli di stato” a cui l’operazione è riservata. Due i bond offerti. Uno di questi è il BTp short term con scadenza 26 agosto 2027 (ISIN: IT0005657330). Si tratta della terza tranche. La prima emissione risale alla fine di giugno e per questo il titolo presenterà 31 giorni di dietimi alla data di regolamento di lunedì 28. In pratica, gli investitori dovranno corrispondere al venditore (il Tesoro stesso nello specifico) un rateo passivo per gli interessi maturati e non spettanti loro, in relazione ai suddetti 31 giorni.

Il BTp short term stacca una cedola annuale lorda del 2,10% con cadenza semestrale. Questo significa che già il prossimo 26 agosto sarà messo in pagamento un interesse dell’1,05%. Visto che l’emissione è avvenuta solamente due mesi prima di tale scadenza su un semestre di 181 giorni, il Tesoro riconoscerà agli obbligazionisti una prima cedola corta dello 0,348066%. Dunque, per ogni lotto minimo di 1.000 euro si riceveranno 3,48 euro lordi. Al netto dell’imposta, 3,05 euro.

BTp short term investimento a breve

Il Tesoro offrirà complessivamente tra 2,25 e 2,75 miliardi del BTp short term. Per le famiglie può essere l’occasione per effettuare un investimento a breve termine e spuntando un rendimento ancora accettabile. In effetti, in queste ore il titolo sul mercato secondario si compra alla pari. Significa che, grosso modo, si paga a 100. Dunque, il rendimento lordo alla scadenza viaggia ancora intorno al tasso cedolare.

Chi ha liquidità a disposizione da voler far fruttare senza rischi particolari, dovrebbe farci un pensiero. Per il momento alle famiglie è consigliabile tenersi alla larga dalle scadenze molto lunghe, a causa dello scenario incerto che continua a gravare sulle loro quotazioni da mesi.

