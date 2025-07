Venduta la villa di Lucio Dalla alle Isole Tremiti: il prezzo

La splendida villa che appartenne a Lucio Dalla alle Isole Tremiti è stata venduta. Situata sull’isola di San Domino, questa dimora rappresentava per il cantautore un rifugio creativo, un luogo dove trovare ispirazione e pace lontano dai riflettori. La notizia della vendita ha suscitato emozioni contrastanti tra i fan e la comunità locale, che speravano di vedere la villa trasformata in un museo dedicato all’artista.

La villa di Lucio Dalla e il prezzo di vendita

Immersa nella vegetazione e affacciata su un mare cristallino, la villa di Lucio Dalla è un vero gioiello architettonico. La proprietà si estende per circa 290 metri quadrati su tre livelli, circondata da un parco di 1.600 metri quadrati e terrazze panoramiche che regalano una vista unica sul mare.

Dopo essere stata messa sul mercato da tempo, la villa è stata venduta per una cifra stimata di 1,3 milioni di euro. L’identità del nuovo proprietario non è stata resa pubblica, ma secondo quanto riferito da agenzie immobiliari come Guidobaldi Luxury Properties e Toscano, si tratterebbe di una persona profondamente legata all’arcipelago delle Tremiti e alla sua storia.

Per anni, molti avevano sperato che la villa potesse diventare un museo in memoria di Lucio Dalla, che qui compose alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui Luna Matana, scritta affacciandosi su Cala Matano. Negli ultimi anni l’immobile era stato trasformato in un bed & breakfast, con arredi che ricordavano la presenza del cantautore: dai vinili al pianoforte, fino ai santini che Dalla amava collezionare. La vendita a un privato, però, sembra allontanare questa possibilità. La comunità locale, che aveva accolto con entusiasmo l’idea di un museo, spera ora che il nuovo proprietario possa comunque preservare lo spirito del luogo e il legame con l’artista.

Rimane in vendita la villa di San Nicola

Oltre alla villa di San Domino, Lucio Dalla possedeva anche un altro immobile alle Tremiti: un appartamento situato nell’Abbazia di Santa Maria a Mare, sull’isola di San Nicola. Questa dimora storica, ristrutturata dall’architetto Camerini, offre 80 metri quadrati di superficie abitabile con open-space e zona notte su due soppalchi. Il prezzo richiesto per questa seconda proprietà è di circa 350.000 euro. Anche questa abitazione rappresenta un pezzo importante della vita di Dalla e resta in attesa di un acquirente che possa apprezzarne il valore culturale e affettivo.

Lucio Dalla aveva un rapporto profondo con le Isole Tremiti, tanto da definirle la sua “seconda casa”. Era qui che amava trascorrere lunghi periodi di riposo e meditazione, circondato dalla natura e dal mare. La villa di San Domino non era solo un’abitazione, ma un luogo dove l’artista poteva ritirarsi per comporre musica e godere della bellezza incontaminata dell’arcipelago. La vendita della villa segna la fine di un’epoca, ma il legame tra Lucio Dalla e le Tremiti continua a vivere nella memoria dei fan e negli angoli di queste isole, che custodiscono ancora l’eco delle sue melodie.

