Accingersi a presentare la dichiarazione dei redditi perché certi o quasi di andare a rimborso IRPEF. Questo è ciò che fanno molti contribuenti consci di avere spese sanitarie, spese assicurative e altri oneri detraibili da recuperare sull’IRPEF versata nell’anno di imposta precedente. Ma a volte la sorpresa è dietro l’angolo ed è una sorpresa negativa. A cui bisogna pensarci per tempo e adesso è troppo tardi. Ciò di cui parliamo oggi però può servire come esperienza per correggere un errore che altrimenti rischia di essere commesso anche nel corso del 2025 e trovarsi nella stessa condizione anche con la dichiarazione dei redditi nel 2026.

Errore commesso quindi e nulla da fare, anche chi si aspettava il rimborso nel modello 730 rischia di rimanere senza. Anzi, il più delle volte da una dichiarazione dei redditi a credito si può passare ad una dichiarazione dei redditi a debiti in un amen.

Modello 730, altro che rimborso: Devi pagare se hai commesso questo errore nel 2024

L’errore di cui parliamo oggi riguarda i familiari a carico. Quante volte il datore di lavoro chiede al dipendente di firmare, compilare e portare il modello detrazioni? Sicuramente all’atto della sottoscrizione del contratto di assunzione un dipendente fornisce al datore di lavoro tutti i dati relativi alle detrazioni di cui può godere ed eventualmente ai familiari a carico anche per percepire i trattamenti di famiglia. Un familiare a carico permette infatti in alcuni casi di godere dell’Assegno per il Nucleo Familiare. Ma anche di godere delle relative detrazioni per carichi di famiglia. Che non sono altro che bonus appannaggio del dipendente che così paga meno IRPEF di quanto invece dovrebbe.

Ed è una cosa che si trascina mese per mese in busta paga, almeno fino a quando il dipendente non sceglie di correggere il modello detrazioni precedentemente fornito al datore di lavoro. Un errore che finisce con l’incidere nel 730 dicevamo. E che commette il contribuente e non certo il datore di lavoro che in busta paga applica ciò che lo stesso contribuente ha scelto di fare applicare.

I familiari, le detrazioni e quando questi vengono considerati a carico

Traducendo dal gergo tecnico il significato di familiare a carico, potremmo ridurre il tutto a una considerazione. Il familiare a carico di un altro contribuente è colui che non ha redditi propri sufficienti per essere considerato indipendente. Possono essere i figli, il coniuge o anche altri soggetti che il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) riconosce come tali. Ma come si determina se un familiare è a carico o meno fiscalmente? Naturalmente questo è basato su una precisa normativa. Un familiare può essere considerato come a carico di un altro soggetto se ha dei redditi propri insufficienti per vivere e con un limite fissato oggi a 2.840,51 euro all’anno. Attenzione però perché per i più giovani il limite è diverso. Infatti per familiari sotto i 24 anni di età (24 anni non ancora compiuti quindi), il limite di reddito proprio per essere considerati come a carico è pari a 4.000 euro l’anno.

Quante volte le cose cambiano da un mese all’altro? Sicuramente tante volte e questo vale anche per i redditi di un soggetto. Che magari trova un lavoro nel corso dell’anno, o percepisce redditi assoggettabili ad IRPEF che prima non percepiva. Ecco quindi che spesso un soggetto può uscire improvvisamente dal carico fiscale. E senza che nessuno provveda a risolvere la situazione eliminando quello che poi diventa l’errore nel 730 di cui parliamo oggi.

Ecco il comune errore da evitare

Monitorare la situazione è sempre necessario, e va fatto con tempestività. Come un soggetto che è indicato come fiscalmente a proprio carico trova occupazione, o trova un reddito da percepire, ecco che dovrebbe subito spingere il contribuente a segnalarlo al datore di lavoro. Secondo noi a prescindere dal reddito che andrà a prendere sarebbe opportuno toglierlo dal proprio carico fiscale. Tanto se poi nel corso dell’anno non verranno superate le soglie di 4.000 euro per gli under 24 o 2.840,51 euro per i più grandi, sempre con il modello 730 dell’anno successivo si possono recuperare le detrazioni. In quel caso andando davvero a rimborso e magari prendendo più di quello che si immagina alla luce delle sole spese detraibili. In caso contrario infatti, se un soggetto è considerato per un intero anno di imposta come a carico, ma che poi si scopre aver superato le soglie prima citate e quindi fuori dal carico, le detrazioni andrebbero restituite. E quindi il conguaglio del modello 730 da cui uno si aspetta un rimborso può finire a debito. Per il 2024 ormai è tardi per risolvere il tutto. Invece per il 2025, chi si trova in questa situazione farebbe bene ad intervenire. Circoscrivendo l’errore ai primi mesi di questo 2025, senza portarlo ad essere commesso per l’intero anno. Rischiando di subire lo stesso danno del modello 730 del 2025, nel modello 730 del 2026.