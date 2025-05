Pedaggi 2025, cosa cambia davvero con il nuovo decreto

Il nuovo decreto infrastrutture 2025 introduce una rivoluzione silenziosa ma profonda nel sistema dei pedaggi autostradali italiani. Approvato dal governo con l’obiettivo di modernizzare la rete viaria e adeguare il costo della mobilità alle logiche europee, il provvedimento impatterà direttamente su milioni di automobilisti. Le novità riguardano modifiche alle tariffe, criteri di calcolo, nuove classi ambientali e anche incentivi per i comportamenti virtuosi. È un cambiamento che interessa da vicino ogni cittadino che si muove in auto, sia per lavoro che per esigenze personali.

Pedaggi 2025: addio al sistema forfettario

Fino a oggi, i pedaggi autostradali si sono basati su un sistema fondato principalmente sulla distanza percorsa e sulla classe del veicolo (auto, furgone, tir ecc.).

Con il nuovo decreto, questo schema verrà profondamente rivisto, in favore di un modello più sofisticato e “dinamico”. Le tariffe saranno calcolate non solo in base ai chilometri percorsi, ma anche secondo criteri ambientali, orari di percorrenza e congestione del traffico.

Un’auto diesel euro 4, per esempio, potrebbe pagare di più rispetto a un veicolo elettrico anche se percorre lo stesso tratto. Allo stesso tempo, viaggiare durante le ore di punta costerà di più rispetto a orari a bassa intensità. Lo scopo dichiarato del governo è duplice: premiare i veicoli a basse emissioni e decongestionare le tratte più trafficate, scoraggiando gli spostamenti inutili nelle ore critiche. Questo cambiamento pone fine a un sistema che, seppur semplice, era ormai considerato obsoleto e non coerente con gli obiettivi di sostenibilità. Secondo i promotori del decreto, il nuovo modello renderà il pedaggio “più equo” e in linea con il principio “chi inquina paga”.

Tariffe variabili e premialità sui pedaggi: come funzionerà il nuovo meccanismo

Un altro elemento fondamentale introdotto dal decreto è la flessibilità tariffaria. Saranno introdotte fasce di prezzo basate su:

emissioni del veicolo,

tipo di alimentazione (benzina, diesel, ibrido, elettrico),

orario di accesso in autostrada,

frequenza di utilizzo del tratto autostradale.

Gli utenti che utilizzano frequentemente lo stesso tratto con auto a basso impatto ambientale potranno beneficiare di sconti progressivi. Chi invece percorre lunghi tragitti con veicoli inquinanti nelle ore di punta pagherà un sovrapprezzo significativo.

Il decreto prevede anche l’integrazione con app e sistemi di telepedaggio (come Telepass e simili), che calcoleranno in tempo reale il costo del viaggio, offrendo all’utente un preventivo prima dell’ingresso in autostrada. Sarà quindi possibile scegliere il momento più conveniente per viaggiare, in base alla fascia oraria e al tipo di veicolo. Questo sistema, già attivo in alcuni Paesi del Nord Europa, punta a rendere più consapevole e responsabile il comportamento del guidatore.

Una novità importante riguarda anche le autostrade gestite in concessione: i gestori avranno l’obbligo di adeguarsi ai nuovi standard entro il 2026, pena la perdita del rinnovo automatico delle concessioni.

Impatto reale per gli automobilisti: chi paga di più e chi risparmia

Cosa cambia concretamente per gli italiani? Chi utilizza veicoli ibridi o elettrici vedrà una riduzione dei costi fino al 30%, soprattutto se viaggia fuori dalle ore di punta e su tratte meno trafficate.

Al contrario, chi possiede ancora auto diesel euro 3 o euro 4 potrà pagare anche il 25% in più rispetto alle attuali tariffe, in base a tratte, orari e durata del viaggio. Gli autotrasportatori, categoria particolarmente colpita dal cambiamento, potrebbero subire un impatto negativo, almeno nella fase iniziale. Tuttavia, il decreto prevede anche bonus e crediti compensativi per le aziende che investono nella transizione ecologica della propria flotta.

Inoltre, saranno attivati monitoraggi semestrali per verificare l’efficacia delle nuove misure e, se necessario, modificarle. Il ministero delle Infrastrutture ha annunciato una piattaforma online dove ogni automobilista potrà simulare in anticipo il costo del proprio viaggio, confrontando opzioni e orari. In sintesi, il decreto infrastrutture 2025 introduce una logica premiale: più il tuo veicolo è moderno, ecologico e usato con intelligenza, meno paghi. Al contrario, chi ignora le direttive ambientali o utilizza l’auto in modo inefficiente, sosterrà costi più alti.

