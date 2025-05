Offerte luce e gas maggio 2025: le migliori tariffe per risparmiare

Gli amanti del risparmio non vedono l’ora di scoprire quali sono le migliori offerte luce e gas di questo mese da poco in corso. Ebbene, maggio 2025 si apre con una buona notizia per le famiglie italiane. I prezzi dell’energia, dopo un periodo turbolento, stanno mostrando segnali di ribasso, soprattutto per quanto riguarda il gas. Con l’arrivo della bella stagione e la conseguente diminuzione dei consumi, le offerte sul mercato sono diventate più competitive. Questo è il momento giusto per valutare il passaggio a un nuovo fornitore e ridurre sensibilmente le spese mensili.

Oggi il mercato propone soluzioni interessanti sia per la luce che per il gas.

Saperle scegliere significa ottenere vantaggi economici concreti e alleggerire il peso delle bollette. Conoscere le proposte più vantaggiose consente di prendere decisioni mirate, soprattutto in un periodo in cui la gestione del bilancio familiare è fondamentale.

Le migliori offerte luce e gas di maggio 2025

Tra le offerte più interessanti disponibili a maggio spiccano diverse tariffe a prezzo fisso, particolarmente apprezzate per la loro stabilità. La prima proposta arriva da Octopus Energy, che propone un piano bloccato per dodici mesi con un costo dell’energia elettrica di 0,121 euro per kilowattora e del gas a 0,42 euro per metro cubo. La quota fissa mensile è di 7 euro, con una spesa stimata di circa 54 euro al mese per una famiglia tipo. Segue Sorgenia, con un’offerta valida per ventiquattro mesi che garantisce un prezzo dell’energia elettrica di 0,13 euro per kilowattora e del gas a 0,52 euro per metro cubo. La spesa media prevista è di 56 euro mensili.

NeN propone un’opzione a prezzo bloccato con energia elettrica a 0,139 euro per kilowattora e gas a 0,49 euro per metro cubo, per un totale stimato di 61 euro mensili.

Enel Energia risponde con un piano fisso che prevede 0,15 euro per kilowattora e 0,54 euro per metro cubo di gas, con una spesa mensile stimata di 65 euro. Infine Edison offre una tariffa fissa con energia elettrica a 0,145 euro per kilowattora e gas a 0,51 euro per metro cubo, per una spesa di circa 67 euro al mese.

Gas in calo, luce più stabile: le tendenze del momento

Il mese di maggio ha portato una riduzione significativa dei prezzi del gas. Rispetto ai mesi invernali, le tariffe sono diminuite anche del sedici per cento, riflettendo il calo della domanda stagionale. L’energia elettrica invece si mantiene su livelli relativamente stabili, con riduzioni più contenute. Nonostante questo, la competizione tra i fornitori ha favorito l’emergere di pacchetti più convenienti rispetto a quelli visti negli ultimi mesi.

Come scegliere le offerte luce e gas più convenienti

Per ottenere il massimo risparmio non basta scegliere la tariffa più bassa. È fondamentale valutare la formula più adatta alle proprie esigenze. Le offerte a prezzo fisso permettono di avere maggiore certezza sui costi mensili, ideali per chi non vuole sorprese. Quelle a prezzo indicizzato, invece, possono garantire risparmi se il mercato dovesse scendere ulteriormente.

Un altro aspetto da considerare è il proprio profilo di consumo. Chi consuma molta energia nelle fasce orarie serali o durante il fine settimana potrebbe preferire tariffe con vantaggi specifici. È importante inoltre prestare attenzione alle condizioni contrattuali, per evitare vincoli eccessivi o costi nascosti.

Il 2025 offre finalmente la possibilità di abbassare le bollette di luce e gas. Approfittare delle nuove offerte significa cogliere un’opportunità concreta per alleggerire le spese domestiche. Confrontare le tariffe, valutare attentamente le proprie necessità e scegliere il fornitore giusto permette di ottenere risparmi che, a fine anno, possono diventare significativi. Mai come oggi il mercato libero rappresenta uno strumento utile per chi vuole tenere sotto controllo il budget familiare.

I punti chiave.