I sindacati volevano il taglio del cuneo fiscale. Le opposizioni pretendevano un taglio del costo del lavoro per i dipendenti. E proprio i lavoratori dipendenti auspicavano che il governo confermasse il taglio del cuneo fiscale che nacque con il governo Draghi e che il governo Meloni confermò nel 2024, ma solo per l’anno in corso, perché la vecchia legge di Bilancio introdusse il taglio del cuneo fiscale solo per il 2024.

La nuova manovra finanziaria del governo, però, ha reso il taglio del cuneo strutturale.

Taglio del cuneo fiscale 2025, come funziona? Ecco la guida e cosa guadagna il lavoratore

Significa che la misura è ormai fissa nel sistema, confermata anche se non senza modifiche da parte dell’attuale esecutivo della Premier Giorgia Meloni.

La legge di Bilancio del 2025 conferma il taglio del cuneo fiscale e lo rende strutturale. Tuttavia, come detto, viene modificato il meccanismo, e cambia per molti lavoratori l’impatto in busta paga di questo provvedimento. Se fino al taglio del cuneo fiscale 2024 tutto si riduceva a un taglio dei contributi da versare, relativi naturalmente a quelli a carico del lavoratore dipendente, nel 2025 si passa a un mix tra taglio dei contributi e defiscalizzazione.

L’aumento di stipendio netto in busta derivante dal taglio del cuneo fiscale, oltre allo sconto sui contributi, deriverà anche da un incremento delle detrazioni fiscali di cui godono i lavoratori. La novità tocca anche il fisco e le tasse, completando il taglio delle imposte a carico dei contribuenti. Che, tra l’altro, è confermato anche dal prolungamento dell’IRPEF a tre scaglioni già introdotto nel 2024. Infatti, anche l’IRPEF è confermata come nel 2024 nella legge di Bilancio. Parliamo dei tre scaglioni di imposta seguenti:

23% fino a 28.000 euro ;

fino a ; 35% tra 28.000 e 50.000 euro ;

tra ; 43% oltre i 50.000 euro.

Anche in questo caso, un’agevolazione che doveva essere valida solo fino al 31 dicembre 2024 ma che è estesa all’anno nuovo.

Ecco il nuovo provvedimento del governo

Anzi, sull’IRPEF c’è la possibilità che, se i risultati delsaranno buoni come introiti per lo Stato, si correggerà il secondo scaglione accorciando all’aliquota e innalzando ail reddito su cui si applicherà l’aliquota più bassa sempre del secondo scaglione.

Tornando al taglio del cuneo, si cambia. Si passa da un taglio del 7% per i redditi fino a 25.000 euro e del 6% per i redditi fino a 35.000 euro, che è il funzionamento del taglio del cuneo fiscale di oggi, a una formula differente. Nel dettaglio, per i redditi fino a 20.000 euro ci sarà un’indennità aggiuntiva in busta paga che non sarà tassata. E non concorre alla formazione del reddito imponibile. Nello specifico, un’indennità del 7,1% fino a 8.500 euro annui, del 5,3% sopra 8.500 euro annui e fino a 15.000 euro. E del 4,8% sopra 15.000 euro e fino a 20.000 euro.

Per redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro, invece, ci sarà una detrazione fissa di 1.000 euro. Che avrà un decalage a partire dai redditi superiori a 32.000 euro. E che si azzera del tutto oltre i 40.000 euro.