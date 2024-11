Tutto sui flussi d’ingresso 2025: date, settori e click day

A partire dal 1° novembre 2024 alle ore 9:00, il Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno aprirà il sistema per la precompilazione dei moduli di richiesta per i flussi d’ingresso del 2025. L’applicativo sarà accessibile fino al 30 novembre 2024 con orario di funzionamento dalle 8:00 alle 20:00, sette giorni su sette. Questo strumento rappresenta un’opportunità per i datori di lavoro italiani di avviare le procedure necessarie in modo ordinato, evitando sovraccarichi dell’ultimo minuto.

La precompilazione consente di inserire in anticipo tutte le informazioni richieste nei moduli, in modo da poter successivamente inviare le domande nei giorni previsti per ogni categoria di lavoro, evitando errori e ritardi.

Giorni di invio delle domande: i click day

Come per flussi d’ingresso 2024 (e anni precedenti), il sistema stabilisce una serie di date chiamate click day in cui sarà possibile inviare le domande compilate. Per i flussi d’ingresso 2025, sono previsti quattro click day distinti, ciascuno dedicato a categorie specifiche di lavoro. Ogni data richiede ai datori di lavoro di completare il processo di invio entro il giorno stesso, rispettando le indicazioni per ciascun settore. Di seguito, le date previste:

5 febbraio 2025 : dedicato alle domande per lavoro subordinato non stagionale in settori specifici, tra cui: Autotrasporto merci per conto terzi; Edilizia; Settore turistico-alberghiero; Meccanica; Telecomunicazioni; Industria alimentare; Cantieristica navale; Trasporto passeggeri su autobus; Pesca; Servizi di acconciatura, elettricisti e idraulici.

: dedicato alle domande per lavoro subordinato non stagionale in settori specifici, tra cui: Autotrasporto merci per conto terzi; Edilizia; Settore turistico-alberghiero; Meccanica; Telecomunicazioni; Industria alimentare; Cantieristica navale; Trasporto passeggeri su autobus; Pesca; Servizi di acconciatura, elettricisti e idraulici. 7 febbraio 2025 : riservato alle domande per il settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria. Questa data è di particolare rilevanza per le famiglie che necessitano di personale specializzato in cure e assistenza a domicilio.

: riservato alle domande per il settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria. Questa data è di particolare rilevanza per le famiglie che necessitano di personale specializzato in cure e assistenza a domicilio. 12 febbraio 2025 : dedicato al settore agricolo e a una parte rilevante (70%) delle quote per il settore turistico-alberghiero. Questo giorno è importante per aziende agricole e per coloro che operano nel turismo, dove la domanda di lavoratori stagionali è particolarmente alta.

: dedicato al settore agricolo e a una parte rilevante (70%) delle quote per il settore turistico-alberghiero. Questo giorno è importante per aziende agricole e per coloro che operano nel turismo, dove la domanda di lavoratori stagionali è particolarmente alta. 1° ottobre 2025: ultimo click day dell’anno, riservato alle rimanenti quote per il lavoro stagionale nel settore del turismo. È un’opportunità di ultima istanza per chi non ha fatto in tempo a partecipare ai precedenti click day.

Flussi ingresso 2025: tempistiche precompilazione delle somande

Per garantire un flusso organizzato, il Portale Servizi ALI ha stabilito due finestre di precompilazione per le domande di lavoro subordinato, sia stagionale che non stagionale, in relazione alle date dei click day:

dal 1° al 30 novembre 2024: dedicato alle domande per i click day del 5, 7 e 12 febbraio 2025;

dal 1° al 31 luglio 2025: riservato alle domande per il click day del 1° ottobre 2025.

Queste finestre permettono ai datori di lavoro di avere tutto il tempo necessario per raccogliere e inserire correttamente le informazioni richieste, riducendo il rischio di errore e consentendo un inoltro rapido nei giorni dedicati.

Tutte le indicazioni sulle domande flussi d’ingresso 2025 sono nella Circolare n. 9032/2024 del Ministero del Lavoro.

