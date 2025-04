Telepass, MooneyGo e UnipolMove, quale conviene davvero

Il settore dei sistemi di pagamento automatico ai caselli autostradali sta vivendo un momento di grande fermento. Fino a pochi anni fa, Telepass dominava incontrastato il mercato italiano. Oggi, con l’apertura della concorrenza e l’arrivo di nuovi operatori, gli automobilisti possono scegliere tra diverse soluzioni per pagare il pedaggio in modo rapido e senza fermarsi. Nel 2025 le offerte sono diventate sempre più competitive, con proposte che includono non solo l’accesso ai caselli autostradali, ma anche servizi accessori come parcheggi convenzionati, traghetti, bollo auto e perfino assicurazioni.

Scegliere l’opzione giusta richiede attenzione: alcune soluzioni sono più convenienti per chi viaggia frequentemente, mentre altre sono pensate per chi usa l’autostrada solo occasionalmente.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono le principali offerte attive ad aprile 2025, partendo da Telepass e confrontandole con quelle delle altre compagnie.

Telepass: nuove promozioni per fidelizzare i clienti

Telepass continua a proporre diverse formule di abbonamento per soddisfare varie esigenze. Il piano tradizionale Telepass Base resta disponibile a 3,90 euro al mese, con pagamento automatico ai caselli, nei parcheggi convenzionati e sui traghetti per lo stretto di Messina. Tuttavia, la società ha rinnovato la propria offerta introducendo piani più completi.

Il nuovo pacchetto Telepass Plus a 5,90 euro mensili comprende anche il pagamento della ricarica elettrica, il bollo auto e diversi altri servizi di mobilità, come il noleggio auto e scooter. Per incentivare i nuovi clienti, Telepass ha lanciato una promozione valida fino al 30 giugno 2025: chi attiva Telepass Plus ottiene i primi sei mesi a canone zero.

Inoltre, per chi preferisce un’opzione senza canone fisso, Telepass offre Telepass Pay Per Use, che consente di pagare solo quando si utilizza il servizio, con una commissione di 2,50 euro per ogni giorno di effettivo utilizzo, ideale per chi viaggia solo in estate o durante le festività.

Non solo Telepass: MooneyGo, UnipolMove e altri operatori, la concorrenza si fa agguerrita

Tra i principali concorrenti di Telepass si distingue MooneyGo, il servizio di Mooney, che propone il dispositivo per il telepedaggio a 1,50 euro al mese per i primi 12 mesi (poi 2,20 euro mensili). MooneyGo include anche il pagamento di parcheggi, traghetti e bollo auto, offrendo una gestione semplice tramite app dedicata. Al momento, l’attivazione è gratuita per chi sottoscrive online entro fine maggio 2025.

Molto interessante anche l’offerta di UnipolMove, promossa da UnipolSai: il dispositivo costa 1 euro al mese fino a dicembre 2025, senza spese di attivazione. Anche UnipolMove permette di pagare il bollo, il parcheggio e persino il carburante in alcune stazioni convenzionate. Chi è già cliente UnipolSai per polizze auto o casa può usufruire di ulteriori sconti sul canone.

Da segnalare anche l’arrivo di Banca Intesa Move, il servizio di Intesa Sanpaolo riservato ai clienti correntisti. In questo caso il dispositivo è gratuito per i primi 6 mesi, poi il costo è di 2,00 euro al mese. L’offerta include la gestione integrata tramite l’app della banca, semplificando così il controllo delle spese.

Quale scegliere: confronto tra le principali offerte di aprile 2025

Scegliere tra Telepass e gli altri operatori dipende soprattutto dall’uso che si fa dell’autostrada e dai servizi aggiuntivi desiderati. Chi cerca un servizio storico, consolidato e con una rete di convenzioni molto ampia, può trovare ancora vantaggiosa l’offerta Telepass Plus, specie grazie alla promozione sui primi mesi gratuiti. Chi invece vuole risparmiare il più possibile sui costi fissi può valutare UnipolMove, che con 1 euro al mese risulta attualmente la soluzione più economica. MooneyGo rappresenta un’alternativa solida, con una buona integrazione di servizi tramite app e un canone leggermente più basso di Telepass.

Per i clienti Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Move offre la comodità di avere tutto sotto controllo in un’unica piattaforma bancaria, con buone condizioni nei primi sei mesi.Infine, per chi utilizza l’autostrada solo in periodi limitati dell’anno, Telepass Pay Per Use è ancora il modello più conveniente: senza canone mensile fisso, si paga solo nei giorni di utilizzo effettivo. In un mercato in continua evoluzione, è importante tenere d’occhio non solo il prezzo dell’abbonamento, ma anche le condizioni generali, i costi di attivazione, l’eventuale penale di disdetta e la presenza di servizi extra che possono fare la differenza nella vita quotidiana di chi viaggia spesso.

In sintesi.