Ci sono nuovi buoni fruttiferi postali che promettono grandi investimenti

Tutto cambia, o forse no. Certe cose rimangono inalterate, come la voglia di risparmiare e alcune forme di risparmio. I buoni fruttiferi postali continuano a essere una delle soluzioni preferite dagli italiani per investire in modo sicuro i propri risparmi. A luglio 2025 le proposte di Poste Italiane offrono tassi aggiornati e rendimenti differenziati, pensati per diverse esigenze di investimento, dal breve al lungo termine. La stabilità e la garanzia dello Stato italiano li rendono particolarmente appetibili in un contesto economico incerto, dove molti risparmiatori cercano protezione dal rischio e rendimenti più prevedibili rispetto ad altri strumenti finanziari. Questa nuova gamma di buoni permette di scegliere tra opzioni a breve durata, ideali per chi desidera parcheggiare la liquidità, e prodotti a lungo termine, perfetti per costruire un capitale nel tempo.

Le nuove proposte di Poste Italiane

Tra le principali novità spicca il Buono 100, pensato per chi vuole investire a brevissimo termine. Ha una durata di appena 100 giorni e offre un rendimento lordo dello 0,50%. È la soluzione perfetta per chi ha disponibilità immediata e cerca di far fruttare la liquidità senza vincolarsi a lungo.

Per chi ha un orizzonte temporale più lungo, il Buono 3×4 rappresenta un’opzione flessibile con rendimenti crescenti. Questo prodotto ha una durata di 12 anni, ma consente di riscuotere il capitale e gli interessi maturati ogni tre anni. I tassi aumentano progressivamente: 1% al terzo anno, 1,25% al sesto, 1,50% al nono e 1,75% al dodicesimo anno.

Il Buono Ordinario resta una garanzia per chi pensa a un investimento ventennale. Offre un rendimento lordo annuo del 2,50% e può essere rimborsato in qualsiasi momento, anche se gli interessi iniziano a maturare solo dopo il primo anno.

Questo buono rappresenta la scelta più tradizionale per chi desidera far crescere lentamente e in sicurezza i propri risparmi.

Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori e vantaggi fiscali

Un prodotto pensato per le famiglie è il Buono dedicato ai minori. Consente di accantonare risparmi per i figli o i nipoti, garantendo un rendimento fino al compimento del diciottesimo anno d’età del beneficiario. I tassi possono arrivare fino al 5% lordo annuo, trasformandolo in un investimento ideale per costruire un futuro solido per i più giovani.

Tutti i buoni fruttiferi postali godono di vantaggi fiscali interessanti: la tassazione sugli interessi è agevolata al 12,50%, inferiore rispetto ad altri strumenti di risparmio. Inoltre, sono esenti da imposta di successione, rendendoli particolarmente utili anche in un’ottica di pianificazione patrimoniale.

Un altro punto di forza dei buoni fruttiferi postali è la possibilità di sottoscrizione e rimborso sia online sia presso gli uffici postali. Questa flessibilità permette di gestire l’investimento in base alle proprie esigenze, senza vincoli rigidi. La garanzia statale sul capitale investito li rende inoltre una delle forme di risparmio più sicure disponibili sul mercato. In un periodo caratterizzato da tassi variabili e inflazione crescente, questi strumenti rappresentano una valida alternativa per chi vuole proteggere il proprio denaro senza esporsi a rischi eccessivi.

I punti più importanti.