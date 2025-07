Tutti vogliono casa a Sanremo, ma quanto costa l’acquisto?

A volte risparmiare non è una priorità, c’è anche chi vuole raggiungere un status. E vivere in un posto particolarmente in significa soddisfare tale desiderio. Sanremo, gioiello della Riviera ligure e conosciuta in tutto il mondo per il celebre Festival della Canzone Italiana, continua a suscitare un grande interesse anche nel mercato immobiliare. La città è infatti una meta ambita non solo dai turisti ma anche da chi desidera acquistare una casa, sia per viverci stabilmente che come investimento.

Secondo i dati di Idealista aggiornati al primo trimestre del 2025, emergono interessanti differenze tra le zone più richieste e quelle con i prezzi più alti.

Questa analisi permette di comprendere meglio la dinamica della domanda e di individuare le aree con maggior potenziale per chi cerca un immobile nella città dei fiori.

Centro Storico, il quartiere più richiesto di Sanremo

Il Centro Storico si conferma come l’area più ambita da chi desidera acquistare casa a Sanremo. Con un indice di domanda relativa pari a 2,9, questa zona affascina per il suo carattere autentico, le stradine suggestive e la vicinanza ai principali servizi e attrazioni turistiche.

Nonostante il fascino indiscusso, il prezzo medio al metro quadro resta contenuto rispetto ad altre zone, attestandosi a 2.434 euro/mq. Questo equilibrio tra alto interesse e prezzi più accessibili lo rende particolarmente attrattivo per giovani coppie, investitori e anche per chi cerca una seconda casa al mare.

Al secondo posto tra i quartieri più richiesti troviamo la Periferia Nord (indice 2,4), seguita da Borgo (indice 2,3). Entrambe le aree sono apprezzate per la tranquillità, i prezzi competitivi e la possibilità di vivere vicino al centro senza rinunciare alla quiete.

I quartieri più costosi di Sanremo: Centro-Marina in testa

Passando all’analisi dei prezzi, la zona più cara di Sanremo è il quartiere Centro-Marina. Qui il costo medio di un’abitazione raggiunge i 4.138 euro al metro quadro. Si tratta di un’area molto apprezzata per la posizione strategica, la presenza di immobili di pregio e la vicinanza al mare.

Subito dietro, troviamo Poggio-Bussana con 3.543 euro/mq e Foce-Capo Nero-Coldirodi con 3.395 euro/mq. Anche San Bartolomeo-Corso degli Inglesi mantiene valori elevati (3.320 euro/mq), mentre San Martino-Villetta si attesta a 3.114 euro/mq. Queste zone, pur avendo una domanda relativa inferiore rispetto al Centro Storico, conservano un’elevata attrattività per una clientela alla ricerca di immobili esclusivi o di lusso.

Domanda e prezzi a confronto: come cambia il mercato di Sanremo

L’analisi mostra un mercato immobiliare variegato, dove la domanda non sempre corrisponde ai prezzi più alti. Il Centro Storico è l’esempio più evidente: pur essendo la zona più richiesta, mantiene prezzi più contenuti rispetto ad altre aree. Questa situazione rappresenta un’opportunità per chi desidera investire in un immobile con buone prospettive di rivalutazione.

Al contrario, quartieri come Centro-Marina e Poggio-Bussana, con prezzi molto elevati, vedono una domanda relativa più bassa. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che queste aree sono dominate da immobili di prestigio, più adatti a un target selezionato e con maggiore capacità di spesa.

Tabella dei quartieri più richiesti (indice di domanda relativa)

Centro Storico 2,9

Periferia Nord 2,4

Borgo 2,3

Baragallo 1,7

Poggio-Bussana 1,7

San Martino-Villetta 1,5

Foce-Capo Nero-Coldirodi 1,2

San Bartolomeo-Corso degli Inglesi 1,1

Centro-Marina 0,9

Tabella dei quartieri più costosi (prezzo medio euro/mq)

Quartiere Prezzo medio (euro/mq)

Centro-Marina 4.138

Poggio-Bussana 3.543

Foce-Capo Nero-Coldirodi 3.395

San Bartolomeo-Corso degli Inglesi 3.320

San Martino-Villetta 3.114

Centro Storico 2.434

Baragallo 2.186

Borgo 2.079

Periferia Nord 1.958

Investire a Sanremo: equilibrio tra domanda e valore

Per chi cerca un investimento immobiliare, Sanremo rappresenta una città con diverse sfaccettature. Il Centro Storico spicca per la sua vitalità e prezzi competitivi, rendendolo ideale per chi punta a locazioni turistiche o alla rivendita in futuro. Le zone più costose, pur richiedendo un impegno economico maggiore, offrono la possibilità di acquistare immobili esclusivi, destinati a mantenere il loro valore nel tempo. La scelta del quartiere dipende quindi dal budget disponibile e dagli obiettivi dell’acquirente: vivere stabilmente, generare reddito da affitti o puntare a una rivalutazione dell’immobile.

In sintesi.