Certificate Softcallable su Basket di Indici Azionari 9,00% annuo

All’interno del parco dei Certificati emessi da Leonteq, ne balza all’occhio uno di recente emissione che consente di investire su 3 indici azionari.

Cosa molto importante inoltre, è l’assoluta efficienza della fiscalità dei certificati (redditi diversi in quanto derivati cartolarizzati) nella compensazione delle minusvalenze presenti nello zaino fiscale. Per maggiori informazioni leggi: Recupero Minusvalenze? Sfrutta l’efficienza della fiscalità dei certificati, spunti operativi

Si passa ora ad esplicare il meccanismo di base del certificato (estrapolato mediante lettura dei documenti fondamentali, che costituiscono il quadro tecnico-normativo estrapolabili anche dal sito per meglio comprendere le caratteristiche primarie del prodotto cartolarizzato).

Leonteq Certificati Phoenix Memory Step Down: struttura del certificate, come investire su indici azionari

La struttura di questo certificato targato Leonteq è la seguente:

valore nominale 1000 euro

Barriera europea di protezione sul capitale pari al 60% del valore iniziale

Trigger cedole al 60% del valore iniziale

Cedole mensili condizionate dello 0,75% (massimo 9,00% annuo sul valore nominale) con effetto memoria

Struttura Softcall attiva 3° mese (dal 03.10.2025)

opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

Leonteq Certificati Phoenix Memory Step Down: funzionamento del payoff, come investire su indici azionari

Questo certificato è stato emesso da Leonteq il 11.07.

2025, ha data di valutazione finale posta al 03.07.2028 (scadenza/liquidazione 11.07.2028), è negoziato su EuroTLX ed ha un valore nominale di 1000 Euro.

Meccanismo cedolare

Il Certificato di Investimento targato Leonteq paga cedole mensili condizionate di 7,50 Euro, cioè se i 3 sottostanti non scendono oltre il trigger delle cedole, posto al 60% del valore iniziale.

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola. Tuttavia le cedole non eventualmente pagate in precedenza vengono immagazzinate in memoria e pagate insieme a quella del mese in questione quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando il valore dei due sottostanti risulta contemporaneamente sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di rimborso anticipato: Softcall

Ad ogni data di osservazione softcall l’emittente ha il diritto, ma non l’obbligo, di richiamare i prodotti a sua discrezione. Nel caso in cui l’emittente eserciti tale diritto l’investitore riceve il 100% del valore nominale più le eventuali cedole dovute

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il valore di ogni sottostante risulta pari o superiore alla barriera (stessa entità del trigger cedolare) il certificato paga il nominale più l’ultima cedola e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria. In altre parole si otterrebbero 36 cedole più il valore di rimborso

in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante WO, ossia pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Da notare la presenza della barriera europea: grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Da notare anche la presenza dell’opzione quanto: nonostante un indice su cui è scritto il certificato sia denominato in USD, il prodotto rimborsa sempre importi in Euro, non lasciando l’investitore esposto a variazioni (favorevoli o sfavorevoli) del cambio EUR/USD.

I sottostanti

La situazione sui sottostanti di questo Certificato a marchio Leonteq è la seguente:

SP 500: valore iniziale (6225,52 punti), Barriera/trigger cedola (3735,312 punti)

Eurostoxx Banks: valore iniziale (205,82 punti), Barriera/trigger cedola (123,492 punti)

VanEck Gold Miners: valore iniziale (50,79 punti), Barriera/trigger cedola (30,474 punti)

Codice ISIN

CH1453365269

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato targato Leonteq.

