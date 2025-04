Obbligazioni Goldman Sachs in euro e dollari con tasso decrescente e callable

Emissione di nuove obbligazioni “callable” in euro e dollari da parte di Goldman Sachs. Entrambe le tranche hanno una durata massima di 10 anni, essendo stata la rispettiva scadenza fissata in data 24 aprile 2035. Ma la banca d’affari americana si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato sin dal secondo anno e fino al nono anno. Un’eventualità concreta, come si legge nello stesso prospetto informativo, nel caso in cui i costi di rifinanziamento sul mercato si abbassassero e rendessero conveniente per l’emittente saldare il debito contraendone uno nuovo a tassi più bassi.

Cedole decrescenti

C’è un’altra peculiarità per queste obbligazioni callable di Goldman Sachs.

Esse offrono una cedola decrescente fino alla scadenza in entrambi i casi. Per quanto riguarda la tranche in dollari (ISIN: XS2982318243), ecco il tasso annuale lordo offerto:

anni 1-2: 9%

anni 3-4%: 5,50%

anni 5-10: 4%

In media, il tasso annuo lordo risulta essere del 5,3% e quello netto del 3,922%. Per quanto riguarda la tranche in euro, le cedole saranno le seguenti:

anni 1-2: 6%

anni 3-4: 4%

anni 5-10: 3%

Rendimento più alto con rimborso anticipato

In questo caso, il tasso medio lordo è del 3,80% e quello netto al 2,812%. Sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana (segmento EuroMoT) si possono già acquistare al momento appena sopra la pari per la tranche in dollari e alla pari per quella in euro. Dicevamo, trattasi di obbligazioni callable. Questo significa che il capitale potrà essere rimborsato ben prima della scadenza, teoricamente già dopo il primo anno. Paradossalmente, ciò eleverebbe il rendimento dell’investimento per effetto delle più alte cedole staccate fino alla data del rimborso. Tuttavia, l’investitore sarebbe privato della possibilità di incassare le cedole per il periodo rimanente fino alla scadenza.

E in un contesto di tassi in calo, potrebbe trovare difficile reinvestire a condizioni simili.

La tranche in dollari comporta, ovviamente, anche l’assunzione del rischio di cambio. Se il cambio euro-dollaro salisse rispetto alla data di acquisto delle obbligazioni callable emesse da Goldman Sachs, il valore sia delle cedole che del capitale si ridurrebbe per noi dell’Eurozona. Anche per questo le cedole della tranche in dollari sono state fissate a livelli più alti. Offrono l’1,11% in più netto medio all’anno, calcolato su una durata decennale.

Obbligazioni callable da 100 euro/dollari

Il taglio minimo è rispettivamente di appena 100 dollari e 100 euro, data la natura retail dell’emissione. L’investimento è alla portata di tutti e può consentire di incassare un reddito fisso per i prossimi anni senza esporsi a un rischio di credito che possa impensierire. Goldman Sachs è considerato un emittente solido con rating BBB+ di S&P, A di Fitch e A2 di Moody’s.