Taglio alle detrazioni Irpef 2025. Come funziona per i bonus edilizi (quesito)?

La Legge di Bilancio 2025 introduce un taglio alle detrazioni IRPEF per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, influenzando anche i bonus edilizi.

Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 continueranno a beneficiare delle detrazioni secondo le normative precedenti, mentre quelle effettuate dal 1° gennaio 2025 saranno soggette alle nuove limitazioni.

In particolare, per redditi oltre 75.000 euro, il tetto massimo complessivo delle spese detraibili annualmente sarà ridotto, con importi che variano in base al numero di figli a carico.

Buongiorno, a dicembre 2024 ho avviato dei lavori di ristrutturazione dell’immobile in cui vivo con la mia famiglia. I lavori sono ancora in corso. Al 31 dicembre ho sostenuto spese per 25.000 euro. Conto di pagarne altrettanto nel prossimo mese fino alla conclusione dei lavori. Nel mio caso specifico come dovrà essere applicato il nuovo taglio alle detrazioni previsto nella L. di bilancio 2025 ipotizzando un reddito di 82.000 euro?

Il taglio alle detrazioni Irpef nella Legge di bilancio 2025

A partire dal 2025, per i contribuenti con redditi complessivi superiori a 75.000 euro, viene introdotto un tetto massimo alle spese detraibili.

In particolare:

14.000 euro di spese detraibili per redditi oltre 75.000 euro;

8.000 euro di spese detraibili per redditi oltre 100.000 euro.

Questi importi devono essere moltiplicati per specifici coefficienti, determinati in base al numero di figli a carico nel nucleo familiare:

0,50 : nessun figlio a carico;

0,70 : un figlio a carico;

0,85 : due figli a carico;

: due figli a carico; 1,00: più di due figli a carico o almeno un figlio con disabilità accertata.

Ad esempio, un contribuente con un reddito di 82.000 euro e un figlio a carico potrà detrarre spese fino a 9.800 euro (14.000 € x 0,70).

A ogni modo sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del suddetto limite i seguenti oneri e le seguenti spese:

le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);

detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c); le somme investite nelle start-up innovative , detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Alcune spese non si potranno scaricare nel 2025.

Taglio alle detrazioni Irpef 2025. Come funziona per i bonus edilizi?

Le nuove regole interessano anche i bonus edilizi, inclusi quelli legati alle ristrutturazioni.

Per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, le spese per interventi edilizi effettuate entro il 31 dicembre 2024 continueranno a rientrare nelle detrazioni previste dalle normative attuali. Al contrario, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, verranno applicati i nuovi limiti complessivi, riducendo di fatto l’importo detraibile per questi interventi.

Questo perchè il c.4 del nuovo art.16-ter del TUIR sulle detrazioni Irpef dispone che:

Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Per essere più precisi, rapportando tali indicazioni ai bonus edilizi e al bonus ristrutturazione come da quesito:

per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 concorrono al limite di spesa detraibile (14.000 o 8.000 euro da moltiplicare per i coefficienti sopra individuati) le rate di spesa riferite a ciascun anno;

concorrono al limite di spesa detraibile (14.000 o 8.000 euro da moltiplicare per i coefficienti sopra individuati) le rate di spesa riferite a ciascun anno; per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 invece le rate di spesa non concorreranno al limite detraibile.

Nel caso specifico del lettore le 10 rate di spesa sostenuta fino al 31 dicembre (25.000/10) non concorreranno alla verifica della spesa massima detraibile rispetto al periodo d’imposta 2024 e nei 9 successivi (la ristrutturazione si detrae in 10 anni); per le spese sostenute nel 2025, le 10 rate di spesa detraibile invece concorreranno ognuna alla verifica del limite di spesa detraibile in ogni anno in cui sono detratte.

Ipotizziamo che nel 2025 il contribuente con un reddito di 82.000 euro abbia sostenuto spese per ristrutturazione pari a 25.000 euro; spese sanitarie per 10.000, spese per istruzione universitaria pari a 5.000.

Il conteggio ai fini della verifica del limite di spesa detraibile nel periodo d’imposta 2025 che nel caso specifico non potrà essere superiore a a 9.800 euro (14.000 € x 0,70-vedi 1° pr) sarà così effettuato:

2500 euro di spese di ristrutturazione ossia 1° rata di spesa detraibile(25.000/10);

di spese di ristrutturazione ossia 1° rata di spesa detraibile(25.000/10); 10.000 euro di spese sanitarie;

di spese sanitarie; 5.000 euro di spese univeristarie.

Il contribuente supera il limite massimo di spesa detraibile: non potrà andare oltre le 9.800 euro. Le singole detrazioni spettanti saranno calcolate sulla base delle relativa disciplina di riferimento. Ad esempio le spese sanitarie al 19%, stessa cosa dicasi per quelle unibersitarie, ecc.

Gli applicativi per la predisposizione e l’invio della dichiarazione dei redditi dovranno essere aggiornati alle nuove regole previste per le detrazioni.

