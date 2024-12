Il Reddito di Cittadinanza ormai è una misura del passato. Infatti, è stato sostituito da ben due misure di contrasto alla povertà. Una, piuttosto simile alla precedente, è l’Assegno di Inclusione. L’altra, completamente differente, si chiama Supporto Formazione e Lavoro. Sono due misure indirizzate a due differenti platee di beneficiari: la prima per i cosiddetti fragili, l’altra per gli attivabili al lavoro. Oggi analizziamo la seconda, che è anche quella che presenta maggiori difficoltà per entrare effettivamente nel sussidio e iniziare a percepire i soldi previsti.

“Salve, sono Michele e volevo chiedervi se potete darmi una mano nel completare la procedura del Supporto Formazione e Lavoro. Ho presentato domanda di sussidio, mi sono iscritto al PAD, alla piattaforma SIISL, ho inserito il mio curriculum e adesso ho ricevuto l’accoglimento della mia domanda. Come devo procedere adesso?”

Supporto Formazione e Lavoro, ecco come fare a prendere finalmente i 350 euro al mese

L’Assegno di Inclusione è una misura destinata esclusivamente a chi è vulnerabile. In una famiglia ci deve essere almeno un soggetto considerato vulnerabile che rientri tra i seguenti:

over 60

under 18

invalidi al 67% almeno

soggetti presi in carico dai servizi sociali e sanitari

soggetti con carichi di cura

L’Assegno di Inclusione viene incassato semplicemente presentando domanda, iscrivendosi alla piattaforma SIISL e sottoscrivendo il patto di attivazione digitale (PAD). È sufficiente prendere contatto con il servizio sociale entro 120 giorni dalla domanda e poi ogni 90 giorni. Niente di particolare, quindi.

Diverso è il caso del Supporto Formazione e Lavoro, che invece presuppone prima l’attivazione dei percorsi di ricollocazione lavorativa. Solo dopo si percepiscono i soldi spettanti, che tra l’altro sono inferiori rispetto a quelli dell’Assegno di Inclusione. Infatti, mentre per l’ADI l’importo parte da 500 euro al mese, per il Supporto Formazione e Lavoro è fisso a 350 euro al mese.

SFL, come funziona il sussidio

Per il Supporto Formazione e Lavoro bisogna rifarsi alle varie circolari INPS in materia.

Parliamo dei messaggi numero, in cui l’INPS ha spiegato la procedura da seguire per poter rientrare nella misura, oltre che le tempistiche dei pagamenti.

Il Supporto Formazione e Lavoro è richiedibile dal 1° settembre 2023. Infatti, fu la prima misura introdotta a parziale blocco del Reddito di Cittadinanza. A settembre 2023 venne bloccato il Reddito di Cittadinanza a quei nuclei familiari che lo percepivano e che avevano al loro interno esclusivamente soggetti attivabili al lavoro.

Il Supporto Formazione e Lavoro è una misura finalizzata all’attivazione al lavoro, ecco perché è differente dal tipico sussidio cui erano abituati coloro che prendevano il Reddito di Cittadinanza. Si possono percepire i soldi solo a seguito della partecipazione a progetti formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale.

Favorire l’attivazione nel mondo del lavoro, questo l’obiettivo che si prefigge il Supporto Formazione e Lavoro. I beneficiari sono i soggetti con un’età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non hanno nessuna delle condizioni utili all’Assegno di Inclusione. Basta avere un ISEE familiare non superiore a 6.000 euro e un reddito non superiore a 6.000 euro. Dopo la presentazione della domanda, gli interessati devono iscriversi alla piattaforma SIISL, sottoscrivere il PAD e inserire il curriculum. Esattamente ciò che ha fatto il nostro lettore, a cui l’INPS adesso ha accettato la domanda.

Cosa accade dopo l’accettazione della domanda di Supporto Formazione e Lavoro

Dopo la domanda, la sottoscrizione del PAD e l’iscrizione alla piattaforma SIISL, con la redazione del curriculum l’interessato non fa altro che dare la sua disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di attivazione lavorativa. In effetti, gli interessati devono indicare, in sede di domanda, almeno tre Uffici di Collocamento o Agenzie per il Lavoro, a cui demandare il compito di avviare i percorsi di attivazione lavorativa e di nuova inclusione nel mondo del lavoro.

Saranno queste Agenzie a convocare l’interessato per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Così la procedura, dopo l’accoglimento della domanda, è completata. L’interessato potrà anche verificare sulla piattaforma SIISL eventuali corsi e attività in fase di attivazione per iscriversi autonomamente. La partecipazione a queste iniziative è fondamentale, così come il corretto espletamento delle procedure, sia preventive all’accettazione dell’istanza da parte dell’INPS, sia successive. Solo dopo l’attivazione delle iniziative destinate al diretto interessato, quest’ultimo inizierà a ricevere i pagamenti mensili del sussidio, che come detto è di 350 euro al mese, erogato con bonifico domiciliato presso gli sportelli di Poste Italiane, o tramite accredito su conto corrente per chi ne ha uno (inserendo l’IBAN in domanda) o su libretto postale.

Ecco gli obblighi di chi beneficia del Supporto Formazione e Lavoro

Va ricordato che per il Supporto Formazione e Lavoro, oltre alla partecipazione alle iniziative predisposte dai Centri per l’Impiego, è obbligatorio accettare le eventuali proposte lavorative sopraggiunte.

Si tratta delle famose proposte congrue, ovvero offerte di un posto di lavoro con contratto a tempo indeterminato, sia full-time che part-time, purché non inferiore al 60% dell’orario full-time. E, soprattutto, con una retribuzione non più bassa dei minimi salariali previsti dal CCNL del settore da cui proviene la proposta. Può essere ritenuta congrua anche un’offerta di lavoro precario e interinale, ovvero con contratto di somministrazione. Ma in questo caso vigono le regole della distanza dal luogo di residenza del beneficiario. Con il lavoro a tempo determinato, il diretto interessato è obbligato ad accettare l’offerta a condizione che l’attività sia distante da casa sua non più di 80 Km e raggiungibile in due ore al massimo utilizzando i mezzi di trasporto pubblici.