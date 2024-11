Nasce SIILS, la piattaforma per i disoccupati: di cosa si tratta e come funziona

Il panorama del lavoro e della formazione professionale in Italia si arricchisce di uno strumento innovativo, pensato per ottimizzare l’incontro tra domanda e offerta: il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siils). Si tratta di una piattaforma digitale progettata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestita dall’INPS, il cui scopo principale è facilitare il reinserimento lavorativo e promuovere la riqualificazione professionale.

Operativa dal 24 novembre, questa iniziativa rappresenta un punto di svolta per chi è in cerca di lavoro o desidera intraprendere percorsi formativi per migliorare le proprie competenze.

Cosa offre la piattaforma Siils

Ma non è solo uno strumento per chi cerca lavoro: Siils punta anche a creare un sistema centralizzato per i datori di lavoro e le aziende, semplificando la pubblicazione delle offerte e valorizzando le opportunità esistenti.

La piattaforma Siils è nata con una missione ambiziosa: trasformare il processo di ricerca di lavoro in un sistema più accessibile, efficiente e trasparente. In primo luogo, i beneficiari di indennità NASPI e DIS-COLL vengono automaticamente iscritti al sistema, che consentono loro di accedere a opportunità formative e lavorative mirate. Questo è possibile grazie all’incrocio dei dati disponibili, che permette di allineare i profili degli utenti alle necessità del mercato del lavoro.

Dal 18 dicembre, il servizio sarà aperto anche a tutti i cittadini, italiani e stranieri, che potranno utilizzare la piattaforma per caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse per opportunità professionali o formative. La piattaforma Siils, quindi, non si limita a supportare chi è già parte del sistema di welfare, ma si apre a chiunque voglia esplorare nuove opportunità lavorative o migliorare il proprio profilo professionale.

Un sistema per tutti: utenti e datori di Lavoro

La piattaforma è stata progettata non solo per chi cerca lavoro, ma anche per le aziende ei datori di lavoro. Questi ultimi possono pubblicare le proprie offerte di lavoro direttamente su Siils, integrandole con le posizioni già presenti su altre piattaforme pubbliche nazionali e internazionali.

Questo approccio garantisce una maggiore visibilità delle offerte e una maggiore probabilità di trovare candidati idonei.

Un aspetto innovativo è l’integrazione dell’intelligenza artificiale per suggerire opportunità formative e lavorative agli utenti, mantenendo sempre il pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR). Questo garantisce un utilizzo etico e sicuro delle informazioni degli utenti, offrendo al contempo un servizio personalizzato e mirato.

Le parole del Ministro del Lavoro

Secondo Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il lancio di Siils rappresenta un passo importante verso la creazione di un sistema digitale unificato. “L’obiettivo principale è il lavoro: la piattaforma Siils è uno strumento fondamentale per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e formazione”, ha dichiarato il Ministro.

Questa iniziativa si propone di superare la frammentazione che caratterizzava fino ad oggi il sistema di collocamento, offrendo un unico punto di riferimento per chi cerca lavoro, chi offre corsi formativi e chi cerca personale. Inoltre, il sistema consente di mappare i fabbisogni formativi, le competenze richieste e le risorse disponibili, fornendo una visione d’insieme fondamentale per affrontare le trasformazioni in corso nel mercato del lavoro.

Trasparenza e innovazione al centro del progetto

Uno degli aspetti centrali della piattaforma Siils è la trasparenza. L’accesso aperto e concentrato alle informazioni contribuisce non solo a una maggiore efficienza, ma anche a rafforzare la legalità nel mondo del lavoro. Un sistema chiaro e ben strutturato permette infatti di contrastare fenomeni di irregolarità e di fornire a tutti i cittadini le stesse opportunità di accedere a un mercato sempre più dinamico.

La trasparenza non si limita alle offerte di lavoro, ma si estende anche ai percorsi formativi. Grazie alla piattaforma, gli utenti potranno visualizzare un’ampia gamma di corsi di formazione, scegliendo quelli più adatti alle loro esigenze e obiettivi.

Piattaforma Siils: un sistema per affrontare il futuro

Questo, a sua volta, permette di creare un sistema in cui le competenze vengono valorizzate e il reinserimento lavorativo diventa un obiettivo concreto e raggiungibile.

In un contesto economico e sociale caratterizzato da rapide trasformazioni, Siils si pone come uno strumento indispensabile per affrontare le sfide del futuro. La transizione digitale e la necessità di nuove competenze rendono essenziale un sistema che supporta non solo chi è disoccupato, ma anche chi vuole aggiornare le proprie capacità per restare competitivo nel mercato del lavoro.

Attraverso la mappatura delle competenze richieste e dei fabbisogni formativi, Siils si propone di rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro in continua evoluzione. Inoltre, grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, la piattaforma è in grado di offrire suggerimenti personalizzati, migliorando l’efficacia delle politiche attive per il lavoro.

Riassumendo