Quali sono, ad oggi, le migliori destinazioni per la pensione all’estero? Come canta Gianluca Grignani con il brano Destinazione Paradiso: “Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo. Senza fermate ne confini, solo orizzonti, neanche troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu seduta lì al mio fianco mi dirai destinazione paradiso”. Tutti quanti vorremmo avere una vita perfetta e senza problemi. Purtroppo, nella realtà dei fatti, non è sempre così.

Diverse, purtroppo, possono essere le incombenze con cui ci ritroviamo a dover fare i conti e che possono divenire fonte stress. Tuttavia non bisogna rassegnarsi.

Anzi, è importante cercare sempre una strada che possa condurre ad una maggiore tranquillità. Lo sanno bene i tanti pensionati che, dopo aver trascorso la maggior parte della propria esistenza a lavorare, sono alla ricerca di una meta in cui poter trascorrere una vita più tranquilla e, possibilmente, pagare meno tasse.

7 destinazioni per la pensione all’estero che oggi convengono più del Portogallo

Molti sono i pensionati che decidono di trasferirsi all’estero per beneficiare di alcuni interessanti vantaggi fiscali. Per diversi anni una delle mete più ambite è stata il Portogallo. A partire dal gennaio 2024, però, non sono più disponibili le agevolazioni per i pensionati italiani che decidono di trasferirsi in questo Paese. Restano comunque attive le agevolazioni per coloro che si sono trasferiti entro il 31 dicembre 2023.

Quali sono, quindi, le mete alternative per la pensione all’estero che ad oggi convengono maggiormente? Ebbene, se siete alla ricerca di un paradiso fiscale per pensionati, potreste prendere in considerazione la Tunisia.

Come ripotato su Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate:

“Il reddito di pensione beneficia di un abbattimento del 25%; tuttavia, se il reddito è di fonte estera e se il percipiente è fiscalmente residente in Tunisia, la percentuale di abbattimento è del 80%“.

I pensionati italiani che si trasferiscono in Tunisia, quindi, possono beneficiare di decurtazione sulle tasse per le pensioni lorde pari all’80%. In particolare hanno diritto ad un regime fiscale per cui il trattamento pensionistico viene tassato a non più del 5%.

Pensioni all’estero, le mete da sogno per i pensionati

Oltre alla Tunisia, vi sono altre sei destinazioni che si rivelano essere veri e propri paradisi fiscali per i pensionati italiani. Tra questi si annovera Cipro, dove è possibile beneficare di una tassazione pari al 5% sui redditi da pensione provenienti dall’estero. In Grecia, invece, viene applicata una tassazione forfettaria del 7% sui redditi di fonte estera per 15 anni. Nella top 7 delle destinazioni per la pensione all’estero troviamo anche il Montenegro e la Romania, che applicano rispettivamente una tassazione pari al 9% e al 10%. Degna di menzione anche la Slovacchia, che non tassa i trattamenti pensionistici. Per finire, tra le destinazioni da prendere in considerazione annoveriamo anche l’Albania. Anche qui le pensioni estere sono esentate dalle imposte, pertanto si rivela essere una meta conveniente per i pensionati.

Considerando che nel nostro Paese i trattamenti pensionistici verrebbero tassati al 30%, è facile intuire come, trasferendosi in una delle località prima citate, sia possibile beneficiare di un notevole risparmio.

Se interessati, quindi, non vi resta che iniziare ad informarvi su vari aspetti, come ad esempio il costo della vita, i prezzi degli immobili e l’assicurazione sanitaria. In questo modo potrete avere un quadro completo e scegliere la destinazione più adatta alle vostre esigenze.