Offerte telefoniche aprile, Fastweb, Kena e Very Mobile sugli scudi

Con l’arrivo di aprile 2025, le offerte telefoniche in Italia si rinnovano e diventano un’occasione per tagliare i costi della connessione e delle chiamate. In un periodo in cui risparmiare è sempre più importante, gli operatori mobili propongono piani competitivi per tutti i tipi di utenti: da chi vuole solo l’essenziale a chi cerca giga in abbondanza. Molte tariffe, inoltre, sono pensate per chi effettua la portabilità da operatori specifici, permettendo di ottenere servizi avanzati a prezzi ridotti. Ecco una panoramica completa delle offerte più interessanti di questo mese, con un confronto diretto tra i principali gestori.

Offerte telefoniche Very mobile e kena: sotto i 6 euro con tanti giga

Tra le offerte più economiche di aprile spicca Very Mobile, che propone una tariffa a 5,99 euro al mese per chi proviene da operatori virtuali come Iliad, Fastweb e CoopVoce.

L’offerta include:

150 GB di traffico dati in 5G

minuti e SMS illimitati

attivazione gratuita

un mese omaggio se si attiva entro il 16 aprile

Anche Kena Mobile propone un’offerta aggressiva a soli 4,99 euro al mese, con:

100 GB di traffico dati

minuti illimitati

200 SMS

Queste tariffe sono pensate per chi vuole spendere poco senza rinunciare a una connessione stabile e veloce. Ideali per chi usa lo smartphone principalmente per navigare, usare i social e comunicare su WhatsApp, restano tra le opzioni più convenienti sul mercato.

Fastweb e coopvoce: più giga, più servizi

Chi ha bisogno di una quantità maggiore di traffico dati può guardare alle offerte di Fastweb, che ad aprile propone tre opzioni distinte:

Fastweb Mobile: 150 GB + minuti illimitati + 100 SMS a 8,95€

Fastweb Mobile Full: 200 GB in 5G a 10,95€

Fastweb Mobile Maxi: 300 GB, protezione online e assistenza pet a 12,95€

La caratteristica di queste offerte telefoniche è l’assenza di vincoli di provenienza: chiunque può attivarle, indipendentemente dall’operatore attuale.

Si tratta di proposte adatte a chi fa un uso intenso della rete mobile, anche in 5G, per streaming, lavoro da remoto e hotspot.

Anche CoopVoce resta competitiva con la sua EVO 200, a 7,90 euro al mese, che offre:

200 GB in 4G

minuti illimitati

1000 SMS

Pur non includendo il 5G, questa tariffa garantisce un buon rapporto tra qualità e prezzo, ed è disponibile anche nei punti vendita Coop.

Tim e le offerte telefoniche dedicate alla portabilità

TIM punta sulle offerte per i nuovi clienti che arrivano da Iliad e operatori virtuali. La promozione TIM Power Iron 5G offre:

150 GB in 5G

minuti illimitati

200 SMS

a 6,99 euro al mese

In alternativa, c’è la Power Supreme Web Easy 5G, che include:

200 GB

minuti illimitati

200 SMS

al costo di 7,99 euro mensili

Entrambe sono attivabili solo in portabilità, ma rappresentano una valida soluzione per chi vuole accedere alla rete 5G TIM senza spendere cifre elevate.

Come scegliere la tariffa giusta ad aprile

La scelta della migliore offerta telefonica dipende da alcuni fattori chiave:

la copertura di rete: non tutti gli operatori hanno la stessa qualità ovunque. Verificare prima di attivare è fondamentale.

il consumo personale: se si usano molti dati per video, musica o lavoro, meglio puntare su offerte da 200-300 GB; se si usa poco il telefono, bastano 100-150 GB.

le condizioni contrattuali: alcune offerte sono riservate a chi cambia operatore, altre sono attivabili da tutti. Attenzione anche ai costi nascosti o all’eventuale presenza di vincoli.

A fronte di prezzi mensili simili, la differenza spesso sta nella velocità della rete, nella presenza del 5G, nella trasparenza del servizio e nel servizio clienti.

In sintesi.