Smartphone a Natale con la 104: su quanti cellulari si può ottenere lo sconto

Su quanti smartphone è possibile ottenere lo sconto con la legge 104? Come cantano Elisa e Ligabue con il brano Gli ostacoli del cuore: “C’è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore, mi si attacca volentieri, fra una sera che non muore e una notte da scartare come un pacco di Natale”.

Natale è una delle festività più amate e attese dell’anno sia da grandi che da piccini. Luci, ghirlande, strade e vetrine dei negozi allestiti a tema sono alcuni degli elementi che contribuiscono a rendere l’atmosfera unica nel suo genere.

Un clima quasi magico che invoglia la maggior parte delle persone a voler acquistare qualcosa per sé stessi o ancor meglio da regalare alle persone più care. In entrambi i casi, ovviamente, bisogna mettere mano al portafoglio e sborsare il denaro necessario per acquistare i beni e i servizi di proprio interesse e gradimento. I soldi, però, non sono infiniti.

Per questo motivo molte persone si ritrovano a costrette a dover rinunciare a qualche acquisto a causa delle scarse disponibilità economiche. Proprio in tale ambito giunge in aiuto lo Stato che mette a disposizione diverse agevolazioni a sostegno di coloro alle prese con delle difficoltà. In particolare a Natale molti titolari di legge 104 potranno beneficiare di uno sconto sull’acquisto dello smartphone.

Legge 104, agevolazioni per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici

Diverse sono le agevolazioni a favore dei titolari di Legge 104 e dei familiari che hanno fiscalmente a carico una persona con disabilità. Ad esempio hanno diritto a degli sconti sull’acquisto di protesi, ausili, dispositivi ed apparecchiature elettroniche. Entrando nei dettagli, come ricordato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per l’acquisto di altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

“detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici

Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici

detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti

detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi”.

Smartphone a Natale con la 104: su quanti cellulari si può ottenere lo sconto

Tra i dispositivi che i titolari di legge 104 possono acquistare a prezzi ridotti si annoverano gli smartphone.

Il tutto a patto che il cellulare possa offrire concreti benefici alla persona con disabilità, tenendo conto della sua menomazione. Non si ha, infatti, diritto alle agevolazioni legge 104 per qualsiasi tipologia di smartphone.

È invece fondamentale che via sia un collegamento funzionale, il quale deve essere appositamente indicato sul verbale di invalidità o accertato dal medico curante. Una volta ottenuta apposita certificazione, bisogna consegnare quest’ultima al rivenditore.

In questo modo è possibile beneficiare dell’Iva agevolata al 4%, anziché al 22%. Ma non solo, in sede di dichiarazione dei redditi è possibile ottenere una detrazione del 19%.

Ma su quanti cellulari è possibile ottenere lo sconto? Ebbene, la normativa vigente non fornisce informazioni dettagliate su tale argomento. In linea generale è possibile sostenere che si possono acquistare almeno due dispositivi contemporaneamente o in un periodo di tempo limitato.

Questo perché lo smartphone può essere usato sia dal disabile che dal familiare che ha il soggetto in questione fiscalmente a carico. Se poco tempo dopo l’acquisto lo smartphone dovesse avere dei problemi o addirittura rompersi, ovviamente, è possibile acquistare un altro dispositivo. Il tutto a patto di non esagerare.

L’acquisto di più di due smartphone con lo sconto 104 in un lasso temporale ridotto, infatti, potrebbe insospettire l’Agenzia delle Entrate. L’ente potrebbe quindi decidere di effettuare dei controlli mirati al fine di contrastare eventuali comportamenti illeciti.