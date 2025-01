Quali sono le somme iscritte a ruolo rateizzabili con l’ADER? Lista con sorprese

Quando si parla di rateizzare i debiti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), spesso ci si focalizza esclusivamente sulle somme iscritte a ruolo, ossia gli importi indicati nelle cartelle di pagamento.

In realtà, la questione è molto più ampia, perché la rateazione può riguardare anche altri tipi di debiti e atti affidati ad AdeR. Come quelli contenuti negli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate, negli avvisi di addebito INPS o negli atti emessi dagli Enti locali.

Al contrario invece, ci sono dei debiti che non possono essere rateizzati.

È importante quindi non limitarsi alla semplice distinzione “somma iscritta a ruolo sì/no”, ma comprendere quali siano i criteri che rendono un debito rateizzabile, alla luce delle normative vigenti e degli aggiornamenti legislativi.

La rateazione della cartelle

Il riferimento normativo in materia di rateazione delle cartelle è l’articolo 19 del dPR 602/1973.

In presenza di una cartella di pagamento emessa per la riscossione di un debito tributario o contributivo, il contribuente può chiedere all’agente della riscossione di dilazionare il pagamento.

Nel corso degli anni, la disciplina è stata oggetto di diverse modifiche con l’intento di renderla più flessibile e di aiutare i contribuenti in temporanea difficoltà economica a saldare i propri debiti in modo sostenibile.

È possibile, ad esempio, richiedere un piano di ammortamento a 84 rate (7 anni) o, in talune circostanze e al verificarsi di determinati requisiti, estendere la dilazione fino a 120 rate (10 anni). Questa estensione può dipendere da comprovate e significative difficoltà economiche, certificate e valutate dall’agente della riscossione.

Con le novità introdotte dalla c.d riforma della riscossione, la rateazione delle cartelle può arrivare a 120 rate.

Quali sono le somme iscritte a ruolo rateizzabili con l’ADER

Molti pensano che solo gli importi esplicitamente riportati nelle cartelle di pagamento – definiti come “somme iscritte a ruolo” – siano suscettibili di rateazione.

In realtà, la definizione di “somme iscritte a ruolo” è più ampia.

Secondo la guida di AdeR sulle rateazione delle cartelle aggiornata a gennaio 2025, rientrano in tale categoria anche:

le somme contenute negli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29, comma 1, lett. a) del DL n. 78/2010), dagli enti locali (art. 1, commi da 784 a 813, della Legge n. 160/2019)

e quelle indicate negli avvisi di addebito emessi dall’INPS (art. 30, comma 1, del medesimo DL n. 78/2010).

Ciò significa che, se un contribuente riceve un avviso di accertamento esecutivo o un avviso di addebito INPS, questi importi, al pari di quelli in cartella, sono considerati come iscritti a ruolo (o comunque affidati per la riscossione). Pertanto possono essere potenzialmente rateizzati.

In sintesi, per capire se un debito è rateizzabile, occorre verificare se tale debito, dopo l’emissione dell’atto da parte dell’ente creditore (Agenzia delle entrate, INPS, Regione o Comune), è stato formalmente trasmesso ad AdeR per la riscossione.

Se la risposta è sì, nella maggior parte dei casi è possibile presentare un’istanza di rateazione. A meno che non si rientri in uno dei casi di esclusione espressamente previsti dalla legge o dalla prassi amministrativa.

Cosa non può essere rateizzato con l’ADER?

Nella stessa guida di AdeR, vengono elencati i principali casi in cui la rateazione non può essere concessa:

In particolare:

Decadenza da una precedente rateizzazione dopo il mancato pagamento del numero di rate previsto dalla legge (che è variato nel tempo).Se la richiesta di rateazione poi decaduta è stata presentata a partire dal 16 luglio 2022, il debito ivi ricompreso non può essere più dilazionato in via definitiva. Se invece la precedente richiesta era stata avanzata prima del 16 luglio 2022, è possibile ripresentare l’istanza a condizione che si versi preliminarmente l’importo corrispondente alle rate scadute e non pagate.

dopo il mancato pagamento del numero di rate previsto dalla legge (che è variato nel tempo).Se la richiesta di rateazione poi decaduta è stata presentata a partire dal 16 luglio 2022, il debito ivi ricompreso non può essere più dilazionato in via definitiva. Se invece la precedente richiesta era stata avanzata prima del 16 luglio 2022, è possibile ripresentare l’istanza a condizione che si versi preliminarmente l’importo corrispondente alle rate scadute e non pagate. “Debiti non dilazionabili” per ragioni normative o di specialità, come particolari violazioni doganali o il recupero di aiuti di Stato . AdeR, sul proprio sito, fornisce un elenco delle fattispecie che rientrano in questa categoria.

per ragioni normative o di specialità, come particolari . AdeR, sul proprio sito, fornisce un elenco delle fattispecie che rientrano in questa categoria. Debiti affidati da Enti che non hanno delegato la competenza a rateizzare, scegliendo invece di gestire autonomamente la dilazione dei propri crediti . Anche in questo caso, sul portale AdeR è disponibile l’elenco aggiornato degli Enti che hanno deciso di non avvalersi del servizio di rateizzazione.

la competenza a rateizzare, scegliendo invece di . Anche in questo caso, sul portale AdeR è disponibile l’elenco aggiornato degli Enti che hanno deciso di non avvalersi del servizio di rateizzazione. Debiti oggetto di “Rottamazione-ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio”, per i quali si è persa la possibilità di beneficiare dell’agevolazione a causa del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate in scadenza dal 2020 in poi, e non sia stata presentata (o accettata) l’adesione alla cosiddetta “Rottamazione-quater”.

È dunque evidente che la possibilità di rateizzare non dipende soltanto dal tipo di atto ricevuto (cartella, avviso di addebito, accertamento esecutivo, ecc.), ma anche dalla storia pregressa del contribuente rispetto a precedenti rateazioni o misure di definizione agevolata.

Riassumendo.