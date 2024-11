Quanto ha speso l’Europa per sostenere la guerra in Ucraina?

Una guerra senza fine, e doveva essere una cosa veloce. Non è ancora il momento di tirare le somme sui costi, se non per avere una prima visione parziale delle cose, ma quanto ha speso l’Europa finora per sostenere la guerra in Ucraina e aiutare il Paese di Zelensky dall’attacco della Russia?

Gli aiuti, arrivati a 122 miliardi di euro, rappresentano uno sforzo straordinario per fronteggiare una delle più gravi crisi geopolitiche ed economiche degli ultimi decenni. Questo intervento si è articolato in diverse aree: supporto economico e umanitario, forniture militari e misure per la ricostruzione.

Aiuti economici e umanitari: un impegno strategico

Ma come sono stati distribuiti questi fondi? E quali sono stati gli strumenti utilizzati dall’Unione Europea?

L’Europa ha canalizzato oltre 60 miliardi di euro verso il supporto economico e umanitario all’Ucraina. Questi fondi, suddivisi tra prestiti agevolati e sovvenzioni dirette, sono stati essenziali per mantenere il funzionamento del governo ucraino e fornire beni di prima necessità alla popolazione colpita dalla guerra.

Una quota significativa di questi fondi è stata erogata attraverso programmi di assistenza macrofinanziaria, che hanno permesso all’Ucraina di far fronte alle spese immediate, dal pagamento degli stipendi pubblici alla ricostruzione di infrastrutture distrutte. Inoltre, dal marzo 2024 è attivo uno strumento specifico per la ricostruzione, con un plafond massimo di 50 miliardi da distribuire fino al 2027.

Sul fronte umanitario, l’Unione Europea ha stanziato miliardi per garantire rifugi sicuri, cibo, acqua potabile e supporto sanitario. Circa 10,5 milioni di persone sono state aiutate direttamente da questi programmi, dimostrando l’impatto tangibile delle iniziative europee. La difesa ucraina è stata un altro pilastro degli interventi europei, con oltre 40 miliardi di euro dedicati al rafforzamento militare. Gli Stati membri hanno contribuito sia con forniture dirette di armi che attraverso lo Strumento Europeo per la Pace, utilizzato per finanziare equipaggiamenti e formazione delle forze ucraine.

Questo sostegno non ha solo migliorato la capacità difensiva dell’Ucraina, ma ha anche rappresentato un segnale politico forte contro l’aggressione russa. I finanziamenti militari, inoltre, sono stati affiancati da iniziative diplomatiche e dalla cooperazione con altri alleati internazionali per garantire una risposta globale coordinata.

Ricostruzione e utilizzo dei beni russi bloccati

Una delle misure più innovative adottate dall’UE riguarda l’utilizzo dei beni russi bloccati. Questi fondi, derivanti da attività congelate di proprietà russa, sono stati destinati alla ricostruzione dell’Ucraina. Nel 2024, il primo versamento di 1,5 miliardi di euro ha segnato un passo concreto verso l’impiego di tali risorse per il rilancio economico del Paese.

A partire dal 2025, il 95% degli utili generati dai beni russi sarà destinato a coprire i prestiti concessi all’Ucraina, mentre il restante 5% sosterrà iniziative di sicurezza e pace. Questo approccio evidenzia come l’Europa stia cercando non solo di affrontare le emergenze attuali, ma anche di pianificare il futuro dell’Ucraina in un contesto europeo.

Gli aiuti dell’Europa all’Ucraina rappresentano un impegno senza precedenti, sia in termini di entità economica che di solidarietà politica. L’UE non solo ha fornito un sostegno immediato per gestire l’emergenza, ma ha anche avviato programmi a lungo termine per favorire la ricostruzione e integrare l’Ucraina nel tessuto europeo. L’investimento totale, pari a 122 miliardi di euro, non è solo un gesto di solidarietà, ma anche un’azione strategica per garantire stabilità e sicurezza nel continente.

I punti più importanti…