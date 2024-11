Investire su Tech USA con un Fast Certificate ad Alto Rendimento

All’interno del parco dei Certificati emessi da Vontobel ne balza all’occhio uno interessantissimo, di recente emissione, che consente di investire su 3 società appartenenti ad industrie differenti, ma ricondotte al settore della Tecnologia Statunitense.

In tal modo si da la possibilità agli investitori di investire indirettamente su un paniere di azioni – in tema tecnologico – con un impiego di danaro limitato (circa 100 Euro).

Indirettamente perché, acquistando il certificato si acquista una strategia in opzioni (in cambio di eventuali salite dei sottostanti e dividendi) con interessantissime condizioni favorevoli per l’investitore, ossia:

un corposissimo flusso cedolare periodico con effetto memoria

con effetto una protezione condizionata conservativa su capitale e cedole

su capitale e cedole l’interessantissimo effetto fast step down sull’autcall

sull’autcall una scadenza di breve-medio termine.

Molto importante inoltre, l’assoluta efficienza della fiscalità dei certificati e quindi le corpose cedole mensili (redditi diversi in quanto derivanti da strumenti derivati cartolarizzati) nella compensazione delle minusvalenze presenti nello zaino fiscale.

Informazioni sul portafoglio sottostante

In questo caso, i sottostanti azionari del certificato di Vontobel, sono quotati in America (NASDAQ100 e NYSE), e sono rappresentati da: Coinbase (COIN), Reddit (RDDT) e Palantir (PLTR).

Informazione Storica dei Prezzi e dei Bilanci

Il portafoglio azionario possiede una quantità di informazione storica insufficiente (sono tutte e 3 relativamente neo quotate, la più “longeva” è PLTR dal 2021) per analizzare quale sia il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo dei sottostanti.

Il rischio

Il portafoglio azionario ha, come detto, core business differente ma correlato, essendo composto da 3 aziende operanti nell’ampio settore Tecnologico USA (rispettivamente Fintech/Bitcoin, Software/Social Media e Software/Sicurezza Informatica).

A livello di volatilità implicita (forward period di 30 giorni), si può dire che sussiste un margine ampiamente sufficiente per la strutturazione del derivato: la più pesante è COIN, a circa il 95%; segue RDDT, con un valore intorno al 66%; in coda, si fa per dire abbiamo PLTR, intorno al 58%.

Aspetti di Analisi Fondamentale

A livello fondamentale dei bilanci vengono assegnati attualmente i seguenti ratings. Market Screener assegna 1 HOLD a PLTR e 2 BUYandHOLD a RDDT e COIN. Zacks, in base alla metrica Earning Surprise (più reattiva al cambiamento degli EPS trimestrali e di stime di analisti), assegna 1 BUY per RDDT e 2 HOLD a COIN e PLTR.

Le valutazioni sul fronte fondamentale, quindi, in parte convergono.

In ultimo, ma non per importanza, nessuna delle aziende elargisce dividendi atti alla costruzione del prodotto; quindi tutta la struttura è calibrata solo sull’elevata incertezza sul futuro espressa dal mercato delle opzioni.

Si passa ora a spiegare il meccanismo di base del certificato, riassunto nella struttura e districato nel funzionamento del Payoff.

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: la Struttura

Di seguito la struttura del certificato firmato Vontobel:

Barriera europea su capitale e cedole al 50% dei Valori Iniziali

al 50% dei Valori Iniziali Premi mensili condizionati dell’1,50% (max 18,00% annuo), con effetto memoria

dell’1,50% (max 18,00% annuo), con Autocall Fast Step Down Mensile , attiva dal 1° mese (dal 18/12/2024) e decrescente a step dell’1% ogni mese: dal 100% al 78% dei valori iniziali

, attiva dal 1° mese (dal 18/12/2024) e decrescente a step dell’1% ogni mese: dal 100% al 78% dei valori iniziali Scadenza a 2 anni

a 2 anni Valore Nominale di 100 Euro

di 100 Euro Opzione Quanto che neutralizza il tasso di cambio

che neutralizza il tasso di cambio Prezzo lettera rilevato a 97,50 Euro – intorno alle 11:46 del 13.11.2024 –

Vontobel Certificati Memory Cash Collect Fast Step Down: Funzionamento del Payoff e Rendimento Potenziale

Questo certificato è stato emesso da Vontobel il 20/11/2024, ha data di valutazione finale/scadenza posta al 18/11/2026 (liquidazione il 25/11/2026), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga corposissimi premi mensili condizionati di 1,50 Euro, cioè se i 3 sottostanti non scendono oltre la metà dei loro valori inziali (ossia con un trigger premio al 50% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger fast step down mensile, a partire già dal 1° mese (e fino al penultimo), decrescente a step del 1% ogni mese e dal 100% al 78% dei valori iniziali, aumentando notevolmente le probabilità del rimborso anticipato:

se il prezzo del sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

In altre parole, se alla prima data scatta l’autocall (cioè il valore dei sottostanti è pari o superiore al 100% del loro valore iniziale), si ottiene 3 cedole più il nominale, ossia 101,50 euro, con un rendimento a circa 1 mese del 4,10% (53,48% annualizzato). Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (sottostanti>=99% del valore inziale), con potenziale importo di 103 Euro e rendimento a circa 2 mesi del 5,64% (35,50% annualizzato).

Ai prezzi attuali il maggior rendimento annuo si ottiene alla prima data di autocall.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale peggiore rispetto a quello iniziale) non scende sotto la barriera europea, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -. In altre parole si otterrebbero 24 cedole più il nominale , ossia 136 Euro, con un rendimento potenziale a 2 anni di circa il 39,49% ( 19,80% annualizzato ).

-. In altre parole si otterrebbero , ossia 136 Euro, con un a 2 anni di circa il ( ). in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante WO, ossia pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea.

Opzione Quanto

Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Si noti anche l’opzione quanto. Nonostante i titoli su cui è scritto il certificato siano denominati in USD, il prodotto rimborsa sempre importi in euro, non lasciando l’investitore esposto a variazioni del tasso di cambio EUR/USD.

Il portafoglio sottostante e il WO

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Vontobel – sono i seguente:

PLTR -> Valore Iniziale (65,01 USD), Barriera/Trigger Cedola (32,505 USD), Valore di Mercato (chiusura del 19.11.2024 a 62,98 USD, pari al 96,88% del Valore Iniziale)

COIN -> Valore Iniziale (302,98 USD), Barriera/Trigger Cedola (151,49 USD), Valore di Mercato (chiusura del 19.11.2024 a 324,57 USD, pari al 107,13% del Valore Iniziale)

RDDT -> Valore Iniziale (125,12 USD), Barriera/Trigger Cedola (63,06 USD), Valore di Mercato (chiusura del 19.11.2024 a 137,16 USD, pari al 109,62% del Valore Iniziale)

NB: il sottostante WO per ora è rappresentato da PLTR, al 96,88% del valore iniziale.

Codice ISIN

DE000VC8NBJ5

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato Vontobel.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.