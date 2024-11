Quota 103 o bonus Maroni? Un flop certificato

L’Inps ha recentemente evidenziato il sostanziale insuccesso di Quota 103, una deroga al sistema pensionistico introdotta per consentire l’uscita anticipata dal lavoro. Nonostante fosse una misura su cui c’erano molte aspettativa, ha raccolto solo circa 1.600 richieste. Un dato che conferma la scarsa attrattività di questa opzione per i lavoratori.

Quota 103, ricordiamo, permette il pensionamento a 62 anni di età con almeno 41 anni di contributi. Tuttavia, l’analisi dei numeri e delle condizioni rende evidente che questa scelta risulta poco conveniente per gran parte degli aventi diritto.

Le ragioni dietro il flop di Quota 103

La misura, introdotta inizialmente per il 2023 e prorogata fino al 2025, prevede vincoli stringenti e impatti significativi sull’importo della pensione futura, scoraggiando molti lavoratori dal richiederla.

A spiegare il motivo del disinteresse per questa opzione è stato lo stesso presidente dell’Inps, Gabriele Fava. Durante un’audizione sulla Manovra finanziaria presso la commissione Bilancio di Camera e Senato, Fava ha sottolineato che i lavoratori percepiscono Quota 103 come poco vantaggiosa a causa di due fattori principali:

il calcolo contributivo: una larga parte dell’assegno previdenziale dei potenziali beneficiari di Quota 103 è determinata dal sistema contributivo, che risulta meno generoso rispetto al sistema retributivo;

il limite all’importo della pensione: per chi sceglie Quota 103 c’è l’importo massimo pensione. Un importo che resta limitato fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (ossia 67 anni).

In pratica, anticipare il pensionamento con Quota 103 significa accettare un assegno ridotto, una prospettiva che rende questa scelta poco appetibile per molti lavoratori.

I coefficienti di trasformazione e il loro impatto sulla pensione

Un altro aspetto cruciale riguarda i coefficienti di trasformazione, un meccanismo che influisce sull’importo finale della pensione nel sistema contributivo. Questi coefficienti sono utilizzati per trasformare il montante accumulato in un assegno annuale, e il loro valore varia a seconda dell’età di pensionamento: più si anticipa l’uscita dal lavoro, più basso sarà il valore di trasformazione.

In termini pratici, i lavoratori che scelgono Quota 103 si trovano penalizzati da questi calcoli. Il risultato è un assegno pensionistico significativamente inferiore rispetto a quello che avrebbero percepito attendendo l’età prevista per la pensione di vecchiaia. Questo effetto dissuade ulteriormente chi, pur avendo i requisiti, valuta questa opzione.

Il Bonus Maroni: l’alternativa per chi resta al lavoro

Per i lavoratori che soddisfano i requisiti di Quota 103 ma decidono di non utilizzarla, esiste un’opzione sottoforma di incentivo: il Bonus Maroni. Questo incentivo, introdotto per incoraggiare i lavoratori a rimanere attivi, consiste in un aumento della busta paga grazie alla decontribuzione della quota di contributi INPS a carico del lavoratore.

Tuttavia, anche questa scelta comporta delle implicazioni. Sebbene l’incremento dello stipendio mensile possa rappresentare un beneficio immediato, la decontribuzione si traduce in un minor accumulo di contributi previdenziali. Di conseguenza, i lavoratori che optano per il Bonus Maroni riceveranno una pensione più bassa in futuro.

Flop Quota 103: un quadro generale poco allettante

Nel complesso, il quadro offerto da Quota 103 e dalle opzioni alternative è poco allettante per i lavoratori prossimi alla pensione. Da un lato, l’anticipo pensionistico si traduce in un assegno ridotto a causa del calcolo contributivo e dei coefficienti di trasformazione. Dall’altro, il Bonus Maroni offre un immediato aumento salariale ma comporta sacrifici sul piano pensionistico a lungo termine.

La scarsa adesione a Quota 103 riflette, dunque una mancanza, di convenienza percepita, nonostante la misura fosse stata pensata per offrire maggiore flessibilità ai lavoratori. In un contesto economico in cui molti italiani cercano di massimizzare i benefici previdenziali, una scelta che comporta penalizzazioni economiche significative è destinata a raccogliere scarso interesse.

