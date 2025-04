Uova di Pasqua al supermercato, quali sono le più economiche?

Anche la Pasqua, come il Natale, quando arriva arriva (come direbbe Pozzetto. La festività religiosa si avvicina e nei supermercati italiani iniziano a spuntare scaffali pieni di colori e dolcezza. Le uova di Pasqua non sono solo una tradizione, ma anche un’occasione per regalare sorprese personalizzate e sostenere cause importanti. Quest’anno, il mercato offre una grande varietà di prodotti per tutti i gusti: dalle classiche proposte dei brand famosi alle edizioni speciali firmate da marchi celebri. Vediamo quali sono le migliori uova di Pasqua disponibili nei supermercati, con relative caratteristiche e prezzi.

Uova di Pasqua dei personaggi famosi

Tra le uova al latte, spicca la proposta Conad Sapori & Dintorni, da 250 grammi, premiata per il buon equilibrio tra dolcezza, consistenza e confezione.

Ottimo anche il prezzo: 4,89 euro. Sempre per chi ama il cioccolato al latte, è da segnalare Lindt Noccior al latte, un classico da 500 grammi, ricco di nocciole intere, venduto a circa 14,90 euro. È una delle scelte migliori per chi vuole restare su un marchio noto ma non rinuncia alla qualità.

Per chi preferisce il cioccolato fondente, ottima la performance di Altromercato, con un uovo da 300 grammi di fondente biologico e Fairtrade, dal gusto intenso e pulito. Prezzo medio: 12,50 euro. Bene anche l’uovo fondente Esselunga Equilibrio, venduto a 6,99 euro, con un gusto deciso ma accessibile a tutti.

Chi cerca un’alternativa gourmet può puntare sul Perugina GranBlocco fondente 70%, un uovo da 350 grammi che mantiene le promesse con un cioccolato aromatico e persistente. Costa intorno ai 13,90 euro. Una menzione particolare anche per il Gianduia Latte di Novi, che unisce la dolcezza del latte alla nota morbida e avvolgente del gianduia.

Prezzo consigliato: 11,90 euro.

Uova du Pasqua con sorpresa (e sorpresa nella qualità)

Le sorprese restano un elemento distintivo, anche per i più grandi. L’uovo Bauli al latte, da 240 grammi, si fa notare per il buon cioccolato e una sorpresa non banale, venduto a 5,99 euro. Interessante anche la proposta di T’a Milano, con un packaging elegante e sorprese ricercate: 250 grammi di cioccolato artigianale a 14,50 euro circa. In fascia media, l’uovo Dolci Preziosi al latte con sorpresa hi-tech conquista per originalità a un prezzo di circa 9,90 euro.

Un elemento sempre più centrale nella scelta delle uova di Pasqua è la qualità delle materie prime. Spiccano i prodotti biologici, come quello di Altromercato, e quelli senza glutine o con cacao certificato, come molte proposte di Lindt e Novi. Alcuni supermercati, come Coop e Esselunga, puntano sempre più su linee sostenibili e tracciabili, offrendo opzioni con ottimo rapporto qualità-prezzo.

Le uova di Pasqua 2025 presenti nei supermercati italiani offrono ampia scelta e qualità crescente. Dai classici al latte ai fondenti più intensi, dalle versioni con sorprese semplici a quelle più raffinate, c’è un’opzione per ogni gusto e fascia di prezzo. Che si scelga un uovo da 5 euro o uno da 15, oggi è possibile trovare un prodotto che coniughi gusto, etica e sorpresa.

I punti più importanti.