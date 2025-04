Mutuo con la 104: ora agevolato anche senza ISEE fino a 250 mila euro per la casa

L’inclusione abitativa delle persone con disabilità rappresenta oggi un pilastro fondamentale delle politiche sociali italiane. In questo contesto si inserisce la Legge 104 del 1992, una norma cardine che tutela i diritti dei cittadini con disabilità, favorendone l’autonomia e la piena partecipazione alla vita quotidiana. Tra le diverse misure previste, spiccano in modo particolare le agevolazioni legate alla casa, elemento essenziale per garantire una vita dignitosa e sicura. Uno degli strumenti più rilevanti in questo ambito è il mutuo agevolato previsto dalla Legge 104.

Una forma di sostegno pensata per facilitare l’accesso alla proprietà immobiliare o la ristrutturazione di abitazioni che necessitano di adeguamenti strutturali.

Questa misura, che si avvale della collaborazione tra la Cassa Depositi e Prestiti e gli istituti di credito aderenti al cosiddetto Plafond Casa, rappresenta un’opportunità concreta per molte famiglie.

Mutuo con la 104: un supporto pensato per l’inclusione

L’accesso agevolato al credito non è riservato esclusivamente a persone con una condizione economica particolare. Al contrario, il mutuo agevolato legge 104 si distingue per la sua ampia accessibilità: non è necessario rispettare requisiti reddituali stringenti né presentare una certificazione ISEE. Ciò significa che anche i nuclei familiari con redditi medio-bassi possono usufruire di questo strumento, se convivono con una persona disabile riconosciuta ai sensi della normativa.

Il beneficio è destinato sia ai singoli con disabilità certificata, sia alle famiglie che includono al loro interno un componente con riconoscimento ai sensi della Legge 104/1992. L’obiettivo principale è quello di offrire a queste persone la possibilità di vivere in ambienti adeguati, privi di barriere architettoniche e adatti alle loro specifiche necessità.

Il tutto è reso possibile grazie alla convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti e le banche aderenti al Plafond Casa

Le finalità coperte dal finanziamento

Il mutuo agevolato legge 104 può essere richiesto per differenti tipologie di intervento, che si distinguono per importo massimo finanziabile e obiettivo finale.

In particolare, le possibilità previste dalla convenzione sono le seguenti:

Fino a 100.000 euro per interventi di ristrutturazione, a condizione che questi comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile;

Fino a 250.000 euro per l’acquisto di una prima casa, purché l’immobile rientri nelle classi energetiche A, B o C.

Ne consegue che il muto legge 104 può arrivare anche fino a 350.000 euro complessivi nel caso in cui il finanziamento venga richiesto per l’acquisto dell’abitazione e contestualmente per la sua ristrutturazione.

Queste soglie sono state pensate per garantire la massima flessibilità e permettere interventi strutturali significativi, capaci di trasformare un immobile in un ambiente realmente accessibile.

Condizioni vantaggiose e durata flessibile

Un altro aspetto che rende questo mutuo particolarmente interessante riguarda le condizioni economiche favorevoli con cui viene erogato. I tassi di interesse applicati sono infatti calmierati, ovvero più contenuti rispetto a quelli normalmente praticati sul mercato, grazie alla garanzia offerta dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Inoltre, la durata del mutuo legge 104 può essere calibrata sulle esigenze del beneficiario, con una finestra temporale che varia da un minimo di 10 anni a un massimo di 30.

Questo permette di modulare l’impegno mensile secondo le proprie capacità di rimborso, senza compromettere l’equilibrio economico del nucleo familiare.

Mutuo con la 104: un’opportunità strategica per il benessere abitativo

Il mutuo agevolato legge 104 non rappresenta soltanto un aiuto economico, ma un tassello fondamentale in una strategia più ampia di inclusione. Rendere accessibile la casa significa, infatti, rafforzare l’autonomia individuale e promuovere una migliore qualità della vita per le persone con disabilità.

Questa misura risponde a un bisogno concreto: vivere in uno spazio privo di barriere, facilmente fruibile, adattabile nel tempo alle evoluzioni delle esigenze personali. In un Paese in cui gran parte del patrimonio edilizio risulta ancora inadatto alle persone con mobilità ridotta, simili strumenti diventano essenziali.

Riassumendo