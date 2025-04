Fine del contratto con colf e badanti? Come gestire i contributi INPS

Nel panorama del lavoro domestico in Italia, il corretto versamento dei contributi previdenziali rappresenta un obbligo fondamentale per i datori di lavoro. Ogni trimestre dell’anno, infatti, comporta delle scadenze precise per i pagamenti dovuti all’INPS in riferimento ai collaboratori familiari, come colf e badanti.

La gestione di questi obblighi contributivi richiede attenzione, sia per evitare sanzioni che per poter usufruire di eventuali benefici fiscali.

Entro il 10 aprile 2025, ad esempio, dovranno essere versati i contributi colf e badanti riferiti al primo trimestre dell’anno, ovvero al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo.

Contributi colf e badanti: il calendario 2025 delle scadenze

Per garantire la regolarità dei rapporti di lavoro domestico, l’INPS prevede un sistema di pagamento a cadenza trimestrale.

Le scadenze annuali, riferite al periodo di competenza per i contributi colf e badanti del 2025, sono le seguenti:

10 aprile 2025: versamento per il primo trimestre (gennaio – marzo)

10 luglio 2025: versamento per il secondo trimestre (aprile – giugno)

10 ottobre 2025: versamento per il terzo trimestre (luglio – settembre)

10 gennaio 2026: versamento per il quarto trimestre (ottobre – dicembre).

È importante rispettare rigorosamente questi termini per evitare interessi o sanzioni da parte dell’ente previdenziale. L’obbligo ricade interamente sui datori di lavoro, che devono farsi carico del corretto adempimento di tutti i versamenti legati ai contributi colf e badanti.

Obblighi in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda prima del termine del trimestre, è necessario effettuare il versamento dei contributi entro un massimo di 10 giorni dalla data di cessazione. Quindi, ad esempio, per un rapporto di lavoro cessato il 1° marzo 2025, il versamento dei contributi per i mesi di gennaio e febbraio era da farsi entro 10 giorni successivo al 1° marzo.

Questo vale indipendentemente dalla causa di chiusura del contratto, che si tratti di dimissioni, licenziamento o risoluzione consensuale. Non è quindi sufficiente attendere la scadenza ordinaria trimestrale: la regolarizzazione deve essere tempestiva.

Modalità di pagamento: il modello PagoPA

Dal punto di vista operativo, il versamento dei contributi INPS per colf e badanti avviene esclusivamente tramite il sistema PagoPA. Si tratta di una modalità ormai standardizzata che consente di effettuare pagamenti alla Pubblica Amministrazione in modo sicuro e tracciabile. L’importo dovuto viene calcolato sulla base delle ore lavorate, del livello contrattuale e della retribuzione pattuita.

Nel versamento deve essere inclusa anche la quota destinata alla Cas.sa Colf, pari a 0,06 euro per ogni ora lavorativa. Questo contributo aggiuntivo ha lo scopo di garantire forme di assistenza integrativa per i lavoratori domestici, come rimborsi sanitari o indennità particolari.

Contributi colf e badanti: la ripartizione del costo contributivo

Anche se formalmente il pagamento viene effettuato interamente dal datore di lavoro, una parte dei contributi è a carico del lavoratore. Tale quota viene trattenuta mensilmente direttamente dallo stipendio e versata insieme alla parte a carico del datore. È quindi essenziale che il datore effettui correttamente il calcolo e provveda alla trattenuta mensile.

La restante quota – quella effettivamente sostenuta dalla famiglia – rappresenta un costo detraibile nella dichiarazione dei redditi, nei limiti previsti dalla normativa.

Ricordiamo anche dell’obbligo per il datore di lavoro di consegnare al lavoratore la certificazione dei compensi colf e badanti. Una sorda di Modello CU.

Vantaggi fiscali per i datori di lavoro

Tra gli aspetti più rilevanti della gestione dei contributi colf e badanti vi è la deducibilità fiscale. I datori di lavoro hanno infatti la possibilità di dedurre dalla propria dichiarazione dei redditi la parte dei contributi effettivamente a loro carico. Il limite massimo previsto dalla normativa è pari a 1.549,37 euro annui.

Affinché questa agevolazione possa essere riconosciuta, è essenziale conservare tutte le ricevute relative ai pagamenti effettuati. Tali documenti dovranno essere allegati o comunque esibiti in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Contributi INPS colf e badanti: un impegno costante per le famiglie italiane

Il lavoro domestico rappresenta una realtà consolidata e fondamentale per molte famiglie italiane. L’assistenza a persone anziane, non autosufficienti o la semplice cura della casa comportano spesso la necessità di assumere personale qualificato. Tuttavia, l’assunzione comporta anche una serie di responsabilità, tra cui l’osservanza delle normative previdenziali e fiscali.

Proprio per questo motivo, la gestione dei contributi colf e badanti non può essere considerata un aspetto secondario. Oltre alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, il rispetto delle scadenze e l’utilizzo dei corretti strumenti di pagamento garantiscono anche una maggiore tutela per il lavoratore e, al contempo, la possibilità per il datore di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste.

