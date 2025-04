Giovanni Ferrero resta il più ricco d’Italia secondo Forbes 2025

Nella classifica 2025 dei miliardari più ricchi del mondo, Giovanni Ferrero si conferma al primo posto tra gli italiani con un patrimonio stimato di 38,2 miliardi di dollari. L’imprenditore, a capo del colosso dolciario Ferrero, conquista la posizione numero 41 nella graduatoria globale, rafforzando la sua presenza stabile nella fascia alta della ricchezza mondiale. Una conferma che arriva dopo anni di crescita costante del gruppo, noto in tutto il mondo per marchi come Nutella, Kinder e Rocher.

A livello italiano, nessun altro imprenditore riesce ad avvicinarsi al suo livello di patrimonio. Ferrero resta l’unico italiano nella top 50 mondiale, con un distacco netto rispetto al secondo classificato nel nostro Paese.

Chi è Giovanni Ferrero?

Giovanni Ferrero è il secondo figlio di Michele Ferrero, lo storico patron dell’azienda, e ha preso le redini del gruppo dopo la morte del padre nel 2015. A differenza del fratello maggiore Pietro, morto tragicamente nel 2011, Giovanni ha sempre avuto un profilo molto riservato, lontano dai riflettori. Non fa vita mondana, non compare in tv, non concede quasi mai interviste. Ma nel frattempo, ha trasformato Ferrero in un colosso globale. Oggi Giovanni è presidente esecutivo della Ferrero International S.A., con sede in Lussemburgo. Non è più amministratore delegato operativo (ha affidato il ruolo a manager esterni), ma prende tutte le decisioni strategiche più importanti.

Il cuore dell’azienda resta in Italia, ad Alba, dove è nata la Nutella. Ma Ferrero oggi è una multinazionale con:

oltre 40 mila dipendenti,

più di 100 marchi nel mondo,

ricavi sopra i 17 miliardi di euro l’anno.

Le icone del gruppo? Nutella, Kinder, Rocher, Mon Chéri, Estathé, Pocket Coffee, e molti altri.

Sotto la sua guida, il gruppo ha espanso il proprio impero:

Ha acquisito marchi storici come Tic Tac, Thorntons, Fannie May, Butterfinger e perfino i biscotti della Kellogg’s. Ha spinto l’ingresso della Ferrero nel mercato americano e asiatico. Ha rafforzato la presenza nei segmenti di merendine, biscotti, snack e prodotti da forno.

Pignataro e Devasini crescono nella lista dei miliardari italiani

Sul podio dei miliardari italiani, dopo Ferrero, si posiziona Andrea Pignataro, fondatore e amministratore delegato di Ion Group, gruppo attivo nella tecnologia per i mercati finanziari. Il suo patrimonio continua a crescere, complice l’espansione globale della sua azienda. Terzo nella lista italiana è Giancarlo Devasini, CFO di Tether, società nota nel mondo delle criptovalute. Il suo ingresso nella fascia più alta della ricchezza nazionale è un segnale del peso sempre maggiore che stanno assumendo gli asset digitali e la finanza decentralizzata anche nel panorama italiano.

Le prime dieci posizioni italiane vedono ancora nomi legati alla tradizione industriale e imprenditoriale del Paese, ma si registra un rinnovato equilibrio tra settori classici come il cibo, la moda e la manifattura e quelli emergenti legati alla tecnologia, al fintech e alla blockchain.

Elon Musk torna l’uomo più ricco del mondo

A livello globale, il primo posto è tornato nelle mani di Elon Musk, che ha riconquistato la vetta con un patrimonio stimato di 342 miliardi di dollari.

Seguono Mark Zuckerberg, con 216 miliardi, e Jeff Bezos, con 215 miliardi. Si tratta di un podio tutto americano e tutto legato al settore tecnologico, che continua a concentrare la maggior parte della ricchezza mondiale.

Nonostante l’ingresso in classifica di nuovi imprenditori provenienti anche da Asia e Medio Oriente, il dominio di Stati Uniti e big tech rimane intatto. Tesla, Meta, Amazon e le piattaforme digitali restano i principali generatori di miliardari. L’Italia, pur non giocando nei primissimi posti, dimostra di avere ancora imprenditori capaci di imporsi nel panorama internazionale, soprattutto quando riescono a coniugare tradizione, innovazione e visione globale.

In breve.